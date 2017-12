DAVOS (VG) For Ingvild Flugstad Østberg (27) betyr det så mye at lagvenninnene lykkes, at hun av og til glemmer sine egne behov.

– Ja, jeg er jo egentlig litt sånn. Jeg liker at folk rundt meg har det bra. Jeg må prøve å tenke litt på meg selv også av og til, men samtidig vil jeg være den jeg er. Jeg vil ta vare på de rundt meg, sier Østberg etter å ha knust forhåndsfavoritt Charlotte Kalla på søndagens 10 kilometer i Davos.

27-åringen fra Gjøvik livnærer seg på å prestere som langrennsløper. Likevel tenker hun mye på at venninner som Marit Bjørgen (37), Therese Johaug (29) og Heidi Weng (26) gjør det bra. Søndag var det imidlertid Flugstad Østbergs som var best.

– Å vinne skirenn er det deiligste som fins. Det betyr mye. Det gjør det. Herregud. Jeg mener jo at jeg kan kjempe om seirer i verdenscupen på mine beste dager. Det er dette et bevis på. Jeg går et superløp i dag. Det er fantastisk. I tillegg er det en utrolig bra laginnsats, forteller hun til VG.

Se hvordan Flugstad Østberg vant her:

Trodde ikke det ville gå

At Flugstad Østberg også gikk lørdagens krevende sprint, hvor hun ble nummer fem, gjør prestasjonen enda større. Underveis i løpet tok hun ledelsen allerede ved første passering (2,2 km). Likevel trodde ikke 27-åringen at hun kom til å vinne.

– Det er veldig rart. For jeg følte egentlig aldri at det gikk kjempefort. Jeg tenkte «herregud, dette kan ikke være et vinnerløp. Dette her kan ikke være et vinnerløp». Jeg gikk og sa det til meg selv hele tiden.

– Men så fikk du positive sekunderinger?

– Ja, det var jo det jeg gjorde, ikke sant. Men ut på andrerunden fikk jeg høre at «Ragnhild, hun går jævlig fort.»

– Da tenkte jeg: «Pokker!»

– Jeg er jo verdensmester i å psyke meg selv ned, sier Flugstad Østberg.

Får ros

Parallelt fikk Marit Bjørgen (37) en tung dag i sporet. Tidenes mestvinnende langrennsløper forteller at hun fortsatt mangler overskudd. Det skyldes en totalbelastning med mye trening, reising og familieforpliktelser på hjemmebane.

I mål var hun nummer ni, 36 sekunder bak Flugstad Østberg. Det er en dame Bjørgen unner suksess.

– Det er veldig imponerende. Det er utrolig artig. Jeg tror nok Ingvild er veldig glad for denne dagen, forteller Bjørgen til VG.



Landslagstrener Roar Hjelmeset er fornøyd med at fem norske jenter var blant topp ti, med Flugstad Østberg og toer Ragnhild Haga som de aller beste.

– Det var et veldig bra løp av Ingvild. Sist helg var hun litt lenger ned på resultatlisten. Så jeg tror det er godt for selvtilliten hennes å vinne her i dag, sier Hjelmeset, før han legger til:

– Vi har syntes at Charlotte Kalla har gått fort de to foregående helgene, men nå vises det at det er mulig å ta henne. Det er bra.

Hør Marit Bjørgen forteller om løpet sitt her:

Sterk Haga

Nevnte Haga imponerte også stort. Hun har aldri vært dårligere enn nummer seks så langt denne sesongen. Lørdag var 26-åringen 5,9 sekunder bak Flugstad Østberg i mål.

– Det var et veldig nervepirrende løp. Det var jevnt hele tiden. Jeg fikk sekunderinger på at Ingvild gikk fort. Jeg fikk beskjed om å gå for livet. Da jeg kom i mål, skjønte jeg at det kunne bikke alle veier. Jeg skulle helst slått Ingvild, men jeg er veldig fornøyd. Det er også gøy at Ingvild viser så bra form, sier Haga til VG.

Charlotte Kalla ble nummer åtte, og var sjanseløs på den norske vinneren.

– Det er imponerende av Ingvild. Hun er rå. Det er veldig kult, sier Kalla til VG, som mener søndagens intervallstart er mer utfordrende for henne enn en fellesstart.

Andre resultater: Krista Parmakoski (3), Heidi Weng (4), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (10), Thea Krokan Murud (19), Mari Eide (46).