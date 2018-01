LENZERHEIDE (VG) Tour de Ski-suksessen fortsetter for Ingvild Flugstad Østberg (27), men etter jaktstarten 1. nyttårsdag brukte hun sterke ord om påkjenningen av å ha Heidi Weng (26) halsende bak.

Etter å ha parkert alle konkurrentene i den sveitsiske høyden nyttårsaften, startet Ingvild Flugstad Østberg 2018 like overlegent som hun avsluttet 2017.

Tour de Ski-lederen gikk ut 33 sekunder foran nærmeste konkurrent, lagvenninne Heidi Weng (26), på den 10 kilometer lange jaktstarten i Lenzherheide. Østberg gikk kontrollert og godt hele rennet, og var først i mål selv om Weng tok innpå seks sekunder.

Slitsomt for hode og kropp



Østberg beskrev det som et «levende helvete» i et intervju med rettighetshaver TV 2 etterpå.

– Det var faktisk dét, sier Ingvild Flugstad Østberg til VG, og utdyper.

– Jeg kom til Vidar (Løfshus, landslagssjef) etter bare to hundre meter og trodde ikke jeg skulle komme meg fremover. Så tok jeg flere sekunder på Heidi i starten. Så tapte jeg litt. Da måtte jeg virkelig ta meg sammen for at ikke Heidi skulle ta meg igjen. Jeg så henne hele veien – det er jo slitsomt for både hode og kropp, sier Gjøvik-jenta.

Heidi Weng synes også det var tøft å mobilisere for tredje dag på rad.

– Det var diggere å ha noen å jakte- enn å bli jaktet på. Det var hardt å gå tre runder i 3,3 kilometer idag. Men jeg prøvde å tenke positivt og at det var deilig å ikke tape mer enn jeg gjorde, sier Weng til VG.

Gir Weng favorittstemplet



Resultater tredje etappe, kvinner: 1) Ingvild Flugstad Østberg, Norge 26.48,1, 2) Heidi Weng, Norge 27,8 sek bak, 3) Jessica Diggins, USA +1.16,9, 4) Krista Pärmäkoski, Finland 1.45,9, 5) Sadie Bjornsen, USA 1.46,2 Øvrige norske: 7) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norge 1.59,9, 14) Kathrine Rolsted Harsem 2.16,0, 25) Silje Øyre Slind 3.36,9, 30) Maiken Caspersen Falla 4.04,3, 34) Mari Eide 4.19,0, 35) Anne Kjersti Kalvå 4.20,6, 42) Tiril Udnes Weng 4.50,2.

De amerikanske løperne Jessica Diggins og Sadie Bjornsen var lenge nærmest de to norske, men differansen var hele tiden godt over minuttet. Krista Pärmäko ski knep til slutt 4. plassen i spurten. Astrid Uhenholdt Jacobsen ble nummer sju, to minutter bak Østberg.

Det store spørsmålet nå, er om Østberg fullfører Touren. Hun sier til VG at hun først tar en avgjørelse når hun kommer til Oberstdorf. Der er siste konkurranse unnagjort på torsdag.

Heidi Weng sier hun vil «mase» med seg tour-lederen og lagvenninnen med videre.

– Heidi skal i hvert fall opp bakken. Hun blir vinner av årets Tour de Ski uansett, sier Østberg.

– Du tror hun vinner selv om du fortsetter?

– Jeg er god til å spå sånt. Men hvis jeg skal gå hele, så skal jeg slåss hardt for det, sier Østberg.

PS: Astrid Uhrenholdt Jacobsen var tredje beste norske på jaktstarten mandag. Heming-jenta reiser imidlertid hjem for å forberede seg enda mer optimalt mot OL.



PS 2: Tirsdag er det hviledag. Den blir benyttet til å forflytte seg fra den sveitsiske høyden og til lavlandet i tyske Oberstdorf. Onsdag står klassisk sprint på Tour de Ski-programmet.

