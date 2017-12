Ny nedtur for Eckhoff to måneder før OL, men landslagstreneren er ikke bekymret

Tiril Eckhoff (27) går fortere enn de fleste og treffer blinkene på trening, men sesongen har startet langt bak de beste. Fredag ble hun nummer 78 på sprinten i Hochfilzen.

Mens klubb- og landslagsvenninne Ingrid Landmark Tandrevold (21) brast i gråt etter karrierebeste i Hochfilzen, måtte Tiril Eckhoff innse at fredagens sprint ble nok en nedtur.

Med seks bom på ti skudd hjalp det lite at verdensmesteren fra 2016 hadde fjerde beste langrennstid.

Hun ble nummer 78 og får ikke gå lørdagens jaktstart.

På fire individuelle verdenscupløp er hun blitt nummer 22 (15 kilometer med tre bom), 52 (sprint med fire bom), 41 (jaktstart med fem bom) og nå 78.

Landslagsledelsen har likevel ingen planer om å ringe i alarmklokkene ennå, to måneder før OL begynner i Pyeongchang.

– Vi som kjenner idretten vet at trygghet har mye å si. For dem som ikke kjenner idretten så godt kan det se ut som totalt bom. Hun er veldig solid på trening for øyeblikket, så det handler bare om å gi det litt tid, sier storebror og landslagstrener Stian Eckhoff (28) til VG.

Mangler trygghet på standplass

Forbundets uttalte krav til utøvere med håp om OL-plass er minst én topp seks-plassering i verdenscupen, eller to topp tolv-plasseringer.

Eurosports skiskyting-ekspert Martin Eng tror tanken om OL kan bli en stressfaktor for Tiril Eckhoff, om ikke resultatene snart bedrer seg.

– Det vil jo ligge i bakhodet om folk begynner å spørre om det. Det vil komme etter hvert hvis de dårlige resultatene fortsetter, sier han til VG.

27-åringen har trent bra hele sommeren og høsten, og gjør det bra på trening nå også. I tillegg går hun fort på ski.

– Det er veldig mye som er bra, men så er det bare det at når man begynner å tvile og nøle litt, kan konsekvensene bli store. Da er det vanskelig å være virkelig skjerpet på det som er viktig, sier storebror Eckhoff.

– Tiril er mye bedre enn hun har fått vist så langt, understreker han.

Johannes Thingnes Bø tok en suveren seier på herrenes sprint:

Usikker før stafetten

Før årets sesong oppdaget 27-åringen at hun så skjevt ifølge NRK, og har derfor begynte å trene opp synet. Hun har i tillegg fått ny, personlig skytetrener, i tillegg til landslagstrenerne.

Eng tror Eckhoffs største utfordring fremover blir å stole på at hun selv, og apparatet rundt henne, gjør de riktige tingene.

– Hun må få ro på standplass. Det er ikke noe selvtillit og flyt over det. Gjennomføringer er ikke god, sier Eng.

PS: Søndag er det stafett i Hochfilzen. Om Eckhoff går der blir ikke bestemt før etter lørdagens jaktstart. Deretter er tre verdenscuprenn i Frankrike neste helg siste sjanse til å få det til å klaffe i 2017.