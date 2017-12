Ny bragd: Nå er Klæbo historisk

DAVOS/OSLO (VG) Bare 21 år gammel er Johannes Høsflot Klæbo allerede historisk. Lørdag var trønderen først i mål for sjette gang på rad i årets verdenscupsesong.

Ingen i skihistorien har noen gang klart en lignende bragd. Ingen har heller vunnet sesongens tre første verdenscupsprinter før. Helt til Klæbo klarte det i høyden i Davos på det som var en kald og forblåst lørdag ettermiddag.

– Det er utrolig. Følelsen er magisk. Jeg følte meg litt sliten i prologen, men etter det følte jeg meg veldig bra. Det er kult å være raskest igjen, sier Klæbo til arrangøren.

21-åringen har etablert seg som et fenomen etter debuten for et drøyt år siden. I Sveits fortsatte Klæbo å vise hvorfor. Allerede i prologen knuste unggutten alle. Det gjorde han kontrollert og lekent også i kvartfinalen og semifinalen. Og i finalen var verdenscuplederen igjen råest av samtlige.

OVERMANN: Federico Pellegrino applauderte sin overmann Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Gian Ehrenzeller , AP

– Jeg var spent på å komme opp i høyden. Prologen var fryktelig tung. Jeg var usikker på om jeg skulle komme meg opp bakken før det ble bedre og bedre. Det kom seg heldigvis, sier Klæbo til TV 2.

Ble applaudert på oppløpet



Byåsen-gutten satte stor fart fra start av. Kun Federico Pellegrino holdt følge inn på andre runde. Da 21-åringen dundret på i bakken virket det avgjort. Klæbo så kontrollert bakover i utforkjøringen før oppløpet og konstanterte at italieneren var 30 meter bak.

I mål var han nesten to sekunder foran Pellegrino, som applauderte Klæbo i det han passerte mållinjen, mens Alexander Bolshunov tok tredjeplassen. Ritomatti Hakola, Richard Jouve og Gleb Retivykh havnet på plassene utenfor pallen.

- Klæbo er komplett:

– Jeg prøver å trene bra og gjøre ting riktig. Det smaker å få det til på en vanskelig høyde som dette. Dette var det løpet jeg gruet meg mest til, sier Klæbo i Davos, rundt 1500 meter over havet

Enorm

Superlativene har haglet fra både lagkamerater, trenere og konkurrenter det siste året. Det finnes egentlig ikke flere igjen å bruke.

– Ingen i verden går på ski som han. Det spiller ingen rolle om det er kort eller langt, på lav eller høy høyde. Det er hodet hans jeg er mest imponert over, sier Anders Blomquist, SVT-ekspert.

Det betyr ikke at oppmerksomheten rundt Norges langrennsjuvel kommer til å avta. Allerede før helgens renn i Davos følte landslagsledelsen seg nødt til å skjerme stjerneskuddet.

Klæbo-stilen:

Det er ikke rart. For per dags dato er 21-åringen som Norges aller sterkeste mann i det som er en uhyre viktig OL-sesong. Det blir også med lørdagens seier denne helgen. Søndag står han over 15 kilometeren.

– Jeg skal se rennet på TV og heie, sier Klæbo.

Krogh sliter videre



Emil Iversen kom videre fra kvartfinalen på tid, men i semifinalen var han sjanseløs på finaleplass. Det var også Håvard Solås Taugbøl i den andre semien.

Sondre Turvoll Fossli, Pål Golberg og Sindre Bjørnestad Skar maktet ikke å gå videre fra kvartfinalene.

PS: Finn Hågen Krogh har fått en marerittstart på sesongen. Den ble ikke bedre av at han, som før sesongstart ble lovet ankeretappen i OL, røk i prologen etter å ha falt.

Klæbo-hyllest fra Sundby: