NRK-Post: Slik avgjøres Northugs Tour de Ski-skjebne

TOBLACH (VG) På grunn av svake prestasjoner og skader er det norske Tour de Ski-uttaket nærmest umulig å spå. Det eneste som virker sikkert er at Petter Northug (31) trenger «hjelp» for å bli tatt ut.

Skistjernen har nemlig bare gått en eneste prolog i denne sesongens verdenscup. Nå er han i Trøndelag for å trene, men har meldt seg klar for Tour de Ski. Det skjer med flere på allroundlandslaget er på plass her i Nord-Italia for å sikre seg en tour-billett.

– Norge har så få plasser til fordeling at det kommer til å skape hodebry. Akkurat nå ser det ut til at Northugs skjebne avgjøres av andres resultater og helse, sier Jann Post til VG.

VG Direkte fra 11.00: Følg kvinnenes 10 km her

Krüger kan «slippe»



NRK-kommentatoren har tatt en kikk på hvorfor årets uttak – som kommer torsdag neste uke – er så vanskelig for landslagsledelsen. Norge har seks plasser tilgjengelig. I tillegg har Emil Iversen kvalifisert seg gjennom sprintcupen.

Verdenscuphelgen i Toblach – med 15 kilometer lørdag og samme distanse i jaktstart søndag – er siste konkurranser før jul. Tour de Ski åpner 30. desember i den sveitsiske byen Lenzerheide.

VG Direkte fra 13.30: Følg herrenes 15 km her

Basert på resultater i vinter har Hans Christer Holund, Martin Johnsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger alle levert godt nok. Sistnevnte har imidlertid dårlige erfaringer med Tour de Ski før mesterskap etter fjorårssesongen.

– Går Hegstad Krüger knallbra i helgen han det hende han «slipper» å gå Tour de Ski og kan konsentrere seg om det som skal skje etter nyttår, vurderer Post.

Slik reagerte Northug da han gikk sitt eneste verdenscuprenn denne vinteren.

Skulle Krüger «slippe», vil det være fire plasser igjen, hvor følgende fem utøvere er med i kampen: Didrik Tønseth, Petter Northug, Finn-Hågen Krogh, Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug.

– I tillegg kommer det an på, for Northugs del, om Krogh ønsker å gå touren etter denne helgen. Da må han prestere bedre enn han har gjort. Det er også spørsmålstegn om helsen til Røthe og Dyrhaug vil takle en hel tour nå, sier Post.

Les også: Hetland om Krogh: – Blir det bekmørkt så må man tenke seg om

Må ha «stigende kurve»



Alvoret i situasjonen har i hvert fall gått inn hos Krogh. Han møtte VG og NRK utenfor landslagets smøretrailer fredag i 10.00-tiden.

– Hvis jeg ikke leverer en stigende kurve så er ikke Tour de Ski vits for min del. Såpass ærlig må man være med seg selv, sier finnmarkingen før morgenøkten.

– Hva legger du i et godt resultat?

– Jeg ble vel nummer 27 sist, så bedre enn det, sier Krogh.

Les også: Krogh frykter OL-planen er feil

Nok trening?



LANDSLAGSTRENER: Tor-Arne Hetland, her fra et verdenscuprenn i Kollen sist sesong. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Kort oppsummert: Krügers suksess og en formsvikt blant de tre andre kan redde Northugs Tour de Ski-plass. 31-åringen har hatt touren som en god gull-oppskrift til mesterskap før. Forskjellen denne gangen er at han ikke har resultater som i utgangspunktet tilsier at han skal inn i laget.

Tor-Arne Hetland svarer slik på om Northug dermed kan gå inn i en tropp.

– Petter er en løper som har det lille ekstra av og til. Så får vi se om det har blitt nok treningstid før Tour de Ski til at han rekker det, sier landslagstreneren.

– Hva er plussene og minusene for Northug med tanke på uttaket?

– Minuset er at det kan komme for tidlig med tanke på treningen den siste tiden. Det er kanskje det største minuset. Plusset er at han har veldig lyst til å gå selv.

Les også: Røthe rammet av revmatisk sykdom

Sportslig fokus



– Hva er det da som avgjør det i hans favør?

– Det blir en skjønnsvurdering. Han kommer jo ikke til å gå noe skirenn før uttaket. Men dette er en dialog vi har med Petter og teamet hans.

– Det ble et rabalder sist gang dere vraket ham. Dere vurderer ikke bare å skjønne ham inn etter det som skjedde sist?

– Nei, vi skal ha et sportslig fokus i uttak, sier Hetland.

PS: Johannes Høsflot Klæbo tar konkurransefri etter denne verdenscuphelgen i Toblach for å optimalisere frem til OL. Han hadde vært kvalifisert for et Tour de Ski-lag.



PS 2: Toblach-helgen åpner med 10- og 15 kilometer for kvinner og herrer lørdag fra klokken 11.00. Jaktstarten for damene starter 11.30 søndag, mens herrene begynner 13.30.