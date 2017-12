Northugs OL-plan spikret etter langt møte med skiforbundet

LENZERHEIDE (VG) Sprinttrener Arild Monsen holdt et langt møte med Petter Northug (31) og hans nærmeste støttespillere på nyttårsaften. Nå er planen for å få skistjernen OL-klar på plass.

Det har blant annet vært et spørsmål om Northug skal gå Skandinavisk cup i Piteå allerede kommende helg. Der står blant annet klassisk sprint (OL-øvelse) på programmet. Skistjernen sa via sin personlige trener fredag at det var en reise han ikke var motivert for.

– Om Petter selv ønsker det går han i Piteå til helgen, men dette er ikke noe krav fra vår side, sier Monsen i pressemeldingen fra skiforbundet.

Les også: Trenernes dom etter Northug-comebacket på nyttårsaften

Tilbudt verdenscup-plass



Sprintlandslagets trener sier deretter at Northug bør gå NM-sprinten på Gåsbu 11. januar dersom han har som mål å gå samme distanse i OL.

– Og i tillegg et distanserenn her, det vil si enten 15 kilometer fri teknikk eller 30 kilometer skiathlon.

– Etter NM har vi gitt Petter tilbud om plass til verdenscup i Planica hvor han kan gå begge dager, med klassisk sprint lørdag 20. januar og 15 kilometer klassisk søndag 21. januar. Disse konkurransene vil da gi grunnlag for et evt OL-uttak, sier Monsen.

Les også: Ski-ledelsen får hard kritikk: Mener Northug mobbes

Saken fortsetter under programmet fra Tour de Ski.

Langt møte



Monsen møtte Northug-trenerne Stig Rune Kveen og Vidar Undebakke – samt Northug selv – under KM-rennet i Granåsen søndag. Der gjorde for øvrig 31-åringen et mer enn godkjent comeback da han gikk andreetappen for Strindheim i kretsmesterskapet i regionen.

Strindheim ble nummer to og Northug hadde nest beste tid av samtlige løpere, kun svakere enn kometen Johannes Høsflot Klæbo. Sprintlandslagets sjef fortalte til VG for noen timer siden at møtet var langt og godt. Tema: Hvordan få Northug best mulig rustet til OL i Pyeongchang.

Fra nyttårsrennet i touren: Røthe om Northug: – Soleklart at han skulle vært her

Saken fortsetter under Hetland som igjen må forklare Northug-vrakingen.

– Håper Petter kan gi oss gode svar



Northug har selv ønsket å gå Tour de Ski som pågår nå, men fikk som førstereserve i tour-uttaket aldri sjansen.

31-åringen har aldri lagt skjul på at han er uenig i den avgjørelsen, men har trolig forsonet seg med skiforbundets løsning og forslag til konkurranseplan i januar måned – kort tid før lekene i Sør-Korea begynner i starten av februar.

– Vi hadde et konstruktivt møte med fokus på Petters kvalifiseringsmuligheter til OL i PyeongChang, sier trener Stig Rune Kveen.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier følgende i pressemeldingen:

– Med disse kommende skirennene håper vi Petter kan gi oss gode svar, sier han.

– Det vil for oss alle være en glede å se en motivert og forberedt Petter Northug på startstreken i OL i PyeongChang i februar, sier Løfshus.

Les også: Ekspertene om Northugs OL-sjanser: – Løpet ser kjørt ut