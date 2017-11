Northug vrakes til verdenscupåpningen

BEITOSTØLEN (VG) Det blir ingen Petter Northug (31) på startstreken når verdenseliten møtes i Finland fredag.

Fra før er Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg og Finn Hågen Krogh alle forhåndsuttatt til minitouren i Kuusamo. Den starter med OL-øvelsen klassisk sprint fredag, 15 kilometer intervallstart lørdag og avsluttes med jaktstart søndag.

Måtte levere



Etter helgens nasjonale langrennsåpning på Beitostølen har landslagsledelsen – med mindre noen blir syke over natten – etter det VG erfarer valgt å fylle opp Norges kvote med disse fem løperne:

Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal (se Beitostølen-resultatene deres i bunnen av saken). Samtlige av disse fem løperne som gikk i helgen skal ha fått beskjed om at de skal gå kommende helg, men ingen har ønsket å kommentere uttaket spesifikt eller besvart VGs henvendelser.

Det betyr uansett at landslagssjefen og trenerne har valgt å stå ved sitt ord: At Petter Northug var nødt til å både stille og levere under den nasjonale langrennsåpningen denne helgen for å komme seg til Finland. Laget presenteres mandag i 12.00-tiden.



Landslagstrener Tor-Arne Hetland om Northug søndag formiddag.



Både resultat og skjønn



Skistjernen har i stedet vært syk og dukket dermed aldri opp. Northug meldte seg imidlertid frisk overfor landslagsledelsen på lørdag. Trener Stig Rune Kveen ønsket at eleven skulle «skjønnes» inn i Kuusamo-laget. Likevel er det for sent. Dermed går også verdenscupåpningen uten ham.

På VGs spørsmål tidligere søndag, svarte landslagstrener Tor-Arne Hetland følgende på hvor mye skjønn spiller inn i vurderingen av Northug og verdenscup neste helg.

– Det er en kombinasjon av resultat og skjønn i alle uttak. Utøverne er dårlig på å se her og nå er at det er en lang sesong, og når vi skal matche utøverne til riktig tid.

– Sliter Northug med tanke på Kuusamo?

– Han vet at guttene som er her, er i form. Og han vet jo selv hvor omtrent han hadde kommet til å være, sa Hetland.

VG har forsøkt Northug-trener Kveen uten å få svar. Heller ikke landslagssjef Vidar Løfshus har besvart våre henvendelser søndag. Neste sjanse for Northug kan bli Norgescup på Gålå til helgen, mens verdenscupen på Lillehammer om to uker er neste sjanse internasjonalt.

Dette har de prestert denne helgen:

** Simen Hegstad Krüger: En sjetteplass og seier på de to 15 kilometerne. Stilte ikke på sprint.

** Hans Christer Holund: Tredje- og andreplass på de to 15 kilometerne. Stilte ikke på sprint.

** Didrik Tønseth: Fjerdeplass og 21. plass. Stilte ikke på sprinten.

** Sondre Turvoll Fossli: 64. plass på 15 kilometeren fredag og femteplass på sprint.

** Eirik Brandsdal: Tok tredjeplassen i sprinten lørdag, men ble bare nummer 59 på 15 kilometeren søndag.

PS: Foruten Northug og disse ti utøverne består elitelandslagene herrer av Niklas Dyrhaug, Sjur Røthe, Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar.