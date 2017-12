Northug vraker ledelsens OL-plan

LENZERHEIDE (VG) Mens de andre lagkameratene går sine siste og svært viktige uttaksrenn før OL, sliter Petter Northug (31) med å spikre en alternativ plan for sin vei til lekene.

For fredag var muligheten for å bli en del av det norske Tour de Ski-laget ute. Ingen norske herreløpere har meldt forfall. Det betyr at førstereserve Northug må bli hjemme i Trøndelag når touren går i gang med skøytesprint lørdag morgen.

For Northug er det tungt å svelge at situasjonen har blitt slik.

– Vi er fortsatt uenige i at han ikke får muligheten når det er naturlig at andre landslagsløpere får vise seg frem. Han stiller seg uforstående til at det ikke gjelder ham, sier Northugs trener, Stig Rune Kveen, til VG – nå som tour-toget har gått.

– Hvordan opplever du ham nå som han endelig ikke får være med?

– Han elsker jo tour-konseptet. Mange konkurranser som passer ham. Og så har det vært formutløsende for ham. Det har bestandig vært det. Nå er det sånn at andre får bruke den til å gå seg i form, men ikke Petter. Det er bare å lese resultatlistene og se at han og jeg føler at han ikke likestilles med andre løpere som blir tatt ut – og at andre får bruke den som oppkjøring. Vi synes fortsatt det er tungt – og det er tungt å innse at han ikke er der, sier Kveen.

Skandinavisk cup utgår?



Nå handler alt om å lage en plan på hva som skal skje videre. Northugs nærmeste sportslige støttespiller sier han «håper Northug klarer å innstille seg på» at han må ta en annen vei til OL enn han hadde sett for seg.

Slik blir Tour de Ski: 1. etappe (30. desember): Sprint fri teknikk. Finaler klokken 13.00. 2. etappe (31. desember): Intervallstart klassisk: Menn 15 km fra kl. 10.30. Kvinner 10 km fra kl. 15.00. 3. etappe (1. januar): Jaktstart fri teknikk: Kvinner 10 km kl. 11.00. Menn 15 km kl. 13.00. 4. etappe (3. januar): Sprint klassisk. Finaler fra klokken 14.50. 5. etappe (4. januar): Fellesstart fri teknikk: Kvinner 10 km fra kl. 10.15. Menn 15 km fra kl. 11.15. 6. etappe (6. januar): Fellesstart klassisk: Kvinner 10 km kl. 14.15. Menn 15 km fra kl 15.45. 7. etappe (7. januar): Jaktstart fri teknikk: Kvinner 9 km kl. 11.30. Menn 9 km kl. 14.30.

For landslagsledelsen er den veien klar. Det handler om NM mellom 11. – 14. januar og verdenscupen i Planica helgen etter. Men aller først har landslagssjef Vidar Løfshus sagt at han ønsker å se Northug på startstreken under Skandinavisk cup i svenske Piteå allerede neste helg. Der går det en klassisksprint som vurderes som uttaksrenn til OL.

– Det er svært tvilsomt at han går der. Det er bortimot sikkert at han ikke stiller i Piteå. Jeg skal ikke konkludere, men jeg har en sterk tvil.

– Ledelsen har sagt de vil se ham der, enkelte vil kanskje se det som at dere trosser deres råd?

– Han må ha lyst til å gå skirenn og jeg kan ikke tvinge ham til det. Det kan ikke Vidar Løfshus heller. Det blir et valg som Petter tar selv, sier Kveen, tar en liten pause før han fortsetter.

– Ikke motivasjon



– At han ikke vil gå der er helt naturlig. Petter vant Skandinavisk cup sammenlagt som 19-åring. Han er ikke gira og har ikke motivasjon til det. Så får vi se hva det blir videre.

– Er all motivasjon knust hos Northug per dags dato?

– Nei, den er ikke det. Men det er tungt å være konkurransemann, kjenne at kroppen er på vei opp og at det er et konsept som Tour de Ski han vil gå.

Planen for hva som skal skje før siste OL-uttak den 23. januar er i hvert fall fortsatt uviss. Det skal legges et løp, men Skandinavisk Cup kommer altså trolig for tidlig.

Sundby vil ikke blande seg



Blant de som har kommet med støttende meldinger til Northug gjennom vinteren, er Martin Johnsrud Sundby. Han mente i november at «Northug måtte få en mulighet til å slå seg inn på laget».

På VGs spørsmål om han i dag kan si at Northug virkelig har fått den muligheten, må Norges største Tour de Ski-favoritt ta litt «betenkningstid».

– Jeg har ikke lyst til å blande meg inn i det. Det var ett skirenn på Lillehammer og et der hvor han stod over. Så har det ikke vært så mye. De aller fleste lurer på hvordan tilstanden er. Men så har det vært muligheter for å gå skirenn hver helg etter det egentlig. Det har vært mulig å vise form andre steder. Men i verdenscupen har det blitt gjort andre valg. Valg som andre får svare for, sier Sundby.