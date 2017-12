Northug tilbake i full trening – friskmelder seg til Tour de Ski

For bare en uke siden responderte ikke Petter Northug (31) på hard trening. Nå har skistjernen endelig overskudd igjen etter nedturen på Lillehammer forrige helg.

– Ja, og nå har han havnet på «pluss-siden» igjen. Det var viktig at han satte på håndbrekket selv der og hentet seg inn, etter å ha vært litt for hissig på konkurranse etter sykdomsperioden for to uker siden. Han får en fin periode fremover nå der han får trent. Han kjenner at det er sprut i kroppen, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til VG.

– Som det ble sagt forrige mandag; Han måtte dra i håndbrekket og starte på «scratch». Han har trent hver dag, med unntak av et par hviledager, og nå trener han normalt.

– Hva slags følelse har han nå?

– Følelsen er at han er på pluss-siden. Kroppen begynner å svare, sier Kveen.

Fokus på Tour de Ski



Det så ikke veldig lyst ut forrige mandag. Landslagstrener Tor-Arne Hetland kunne da fortelle at Northug kun var i lett trening og at det var uvisst når han kunne trene hardt. Det skjedde etter en verdenscuphelg på Lillehammer hvor Northug ble nummer 32 og ikke gikk videre fra sprintprologen. Han stilte ikke under tremila for åtte dager siden.

Situasjonen gjorde det vanskelig for landslagsledelsen å planlegge for hvilke konkurranser Northug skulle gå resten av vinteren. Rett og slett spikre en god plan for hvordan han skulle kvalifisere seg til OL-laget.De ble enige om at sist helgs verdenscup i Davos og kommende helgs renn i Toblach, kom for tidlig.

– Hvordan vurderer du, bortsett fra trening, det som skal skje i konkurransesammenheng fremover?

– Petter har blikket rettet mot det som skjer i romjulen. Det er det som er fokus nå, sier treneren - og tenker naturligvis på Tour de Ski.

Motivert



Det betyr at Northug ikke har tenkt å gå noen alternativ vei til lekene i Pyeongchang i februar. Landslagstrener Hetland lanserte blant annet Skandinavisk cup, NM og enkelte verdenscuprenn etter nyttår som en løsning da det ble klart at Northug slet med å trene skikkelig.

– Han vil gå touren. Det er det som har førsteprioritet. Petter kommer til å kjenne selv om han er på det nivået, og da ønsker han å gå verdenscup i romjulen, sier Kveen.

– Men er han motivert for å gå Tour de Ski?

– Ja, han er motivert. Han er motivert for å gå skirenn hver helg. Men noen ganger må du dra i håndbrekket når du har værte ute med sykdom, og kroppen ikke har respondert.

Om Northug er sportslig kvalifisert for Tour de Ski gjenstår å se. Troppen tas ut etter verdenscuphelgen i Toblach 16. og 17. desember. Det er mange om plassene og på spørsmål om Kveen tror Northug er med, svarer han slik:

– Det handler om at Petter og landslagsledelsen må ha en god dialog om hvordan han føler seg. Han rekker ikke å gå så mange skirenn før Tour de Ski, så dialog er viktig, men også andre parametre, som tester og hardøkter som han kan måles på, sier han.

