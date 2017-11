Northug svarer på vraking med stikk til trenere og lagkamerater

Søndag kveld kunne VG fortelle at Petter Northug ikke får gå verdenscupåpningen i Finland. Nå svarer 31-åringen på vrakingen.

I et innlegg på det sosiale mediet Instagram kommer det tydelig frem at Northug er forbannet på landslagssjef Vidar Løfshus og trener Tor-Arne Hetland.

31-åringen lar vrakingen til helgens sesongstart i Ruka også gå utover flere utøvere på det norske herrelandslaget. Og Northug gjør det på sin særegne måte. I en tegneseriestripe beskriver Northug en fiktiv dialog mellom Løfshus og Hetland slik:

Løfshus: – Vi tar vel ikke Northug med til Ruka?

Hetland: – Selvfølgelig ikke, vi må prioritere medaljegarantister i OL-sesongen. Kjør inn Golberg, Krüger, Holund, Tønseth, Fossli og Brandsdal. Mesterskapsløpere med X-faktor.

Løfshus: – Og vi får ikke pes i media?

Hetland: – Seff ikke. Papa Esten O. i Dagbladet kommer til å backe oss.

Northug har i tillegg lagt ut et bilde av Hetland med tittelen «Luksusfeilen».

31-åringen har også kommet med stikk på Instagram i andre sammenhenger:

Stor debatt

Les VG-kommentator Leif Welhavens mening om saken

Etter at VG meddelte nyheten om Northugs uteblivelse fra Finland-troppen søndag kveld, har reaksjonene vært mange.

NORTHUG PÅ INSTAGRAM: Her er Northugs svar på vrakingen.

Langrennsekspert Fredrik Aukland har kalt avgjørelsen uforståelig og stilt spørsmål ved om Løfshus rett og slett ikke ønsker at Northug skal komme med til OL.

Konfrontert med utspillet svarte landslagssjefen slik på om det er en konflikt som gjør at Northug ikke får være med til Finland:

– Hvis det skulle vært det, kunne ikke jeg vært leder av norsk langrenn. Her handler det ikke om å like eller ikke like. Ledelse dreier seg ikke om en popularitetskonkurranse. Her gjelder det å være fornuftig, for Petter er jo ikke 100 prosent. Da er det pokerspill å drive på å gå skirenn. I verste fall kunne han dratt på seg noe som er enda mer alvorlig enn en forkjølelse. Nå trenger han i stedet påfyll av trening, sa Løfshus til VG mandag kveld.

Les også: Northug er frustrert, irritert og sur

Tok ut 10 andre løpere

Grunnen til frustrasjonen skyldes altså at hele 10 løpere er vurdert som bedre skikket til å gå i Finland enn Northug.

Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg og Finn Hågen Krogh var alle forhåndsuttatt til minitouren i Ruka, Kuusamo, før Northug ble syk i forkant av konkurransene på Beitostølen.

Etter helgens nasjonale langrennsåpning har landslagsledelsen valgt å fylle opp Norges kvote med disse fem løperne:

Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal.

Aukland om Northug-vrakingen: – Helt håpløst

Reaksjonene

Landslagsløper Holund reagerer slik på stikket fra Northug mandag kveld:

– Det er jo moro å følge Petter i sosiale medier. Det er vanskelig for meg å kommentere. Jeg tror ikke jeg har lyst til det heller. Det uttaket har jeg ikke så mye med å gjøre, sier 28-åringen til VG.

Dagbladets kommentator, som mandag skrev at det var greit å utelate Northug fra helgens tropp, svarer slik:

– Det er gøy at han har det moro med meg, men det hadde vært smart av ham å spare lagkameratene. De fleste av oss blir bedre av å unne andre suksess, sier Esten O. Sæther til VG.

Krüger og Tønseth har ikke besvart VGs henvendelser.