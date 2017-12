Northug responderer ikke på trening – klarer ikke å spikre en OL-plan

I et møte med landslagsledelsen har Petter Northug (31) diskutert resten av sesongen før OL.

Skistjernen var selv til stede da hans personlige trener Stig Rune Kveen, landslagstrener Tor-Arne Hetland og landslagssjef Vidar Løfshus satt seg ned for å diskutere ulike scenarier i tiden som kommer.

Tour de Ski kan ryke



Konklusjonen er ikke oppløftende for Northug. Det som er helt sikkert er at han ikke går førstkommende helg i Davos.

Også Toblach-helgen om snaue to uker går uten Northug. Grunnen er at 31-åringen ikke responderer på trening. Han skal uansett ha en treningsperiode på to uker før han konkurrerer igjen.

– Da håper vi han er i fint driv. Men vi klarer ikke spikre en skikkelig plan før han faktisk har kommet i trening igjen, sier Tor-Arne Hetland til VG.

Akkurat nå mangler Northug rett og slett futt og fart, sier han.

– Det er en fare for at Tour de Ski (begynner 30. desember) ryker også?

– Han skal ha 14 dager i trening før han vet hvor han står hen. Så da kan det bli trasig med Tour de Ski. Men det er flere veier til OL. Det kan være en løsning å ha hardøkter og enkeltkonkurranser, i stedet for syv konkurranser på ni dager (som touren). Det er jo løsninger vi har diskutert. Men det er vanskelig å planlegge så lenge han ikke er i full trening, sier Hetland.

– Kroppen responderer ikke



– Det er vanskelig å planlegge for konkurranser når alt er i det uvisse?

– Ja, og det er uvisst når han kan begynne å trene igjen.

– Hvordan trener han?

– Han er ute og «lufter seg» og er i bevegelse. Han trener lett.

– Han klarer ikke å trene hardt?

– Kroppen responderer ikke på trening. Da er det hvile og retitusjon og korte turer som gjelder.

Avviser overtrening



Northug fikk nesten hele fjorårssesongen spolert på grunn av en overtreningssmell. Han skal ha blitt for ivrig etter et høydeopphold og trent for hardt.

– Handler dette om overtrening - igjen?

– Nei, han har jo hatt gode økter etter han kom hjem og følt seg bra. Så kom sykdommen ubeleilig. Så han trenger litt mer tid, sier Hetland.

– Deler du hans syn på at dette handler om sykdom?

– Det er det som er følelsen til Petter. Han er mester på å kjenne hva kroppen trenger. Han trenger nå bare å få restituert og komme seg i trening igjen.

Positiv Northug



– Hvordan opplever du ham i møtet?

– Han er realistisk. Petter vet når han er i stand til å gå skirenn på øverste nivå. Han trenger nå å komme seg i vater igjen, sier Hetland.

Northug sier i en pressemelding fra skiforbundet at møtet har vært «veldig bra». Trener Kveen sier at treningen den neste perioden må bestå av god og solid trening for å bestemme neste steg.

Dette sa Even Northug etter semifinalen i sprinten på Lillehammer: