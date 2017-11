Northug møter lagkompisene etter stikkene: – Ingen skal grue seg

Det har stormet rundt Petter Northug (31), uttak og sosiale medier-oppførsel de siste ukene. Torsdag møter han laget for første gang etter bråket som har preget den norske langrennsleiren.

– Det tror jeg kommer til å gå veldig fint. Det er ingen som skal grue seg for å komme til Lillehammer. Det er ikke sånn det fungerer i verden vår. Vi er et lag og sørger for å ta best mulig vare på alle sammen. Er det noe «gruff» i utøvergruppa, så fikser vi det. Alle kan reglene på sånne ting, sier Vidar Løfshus til VG – og tenker både på Northug og de andre løperne.

Flere stikk



For allerede i morgen møtes hele den norske langrennseliten på hjemmebane når verdenscupen skal arrangeres i OL-byen. Samtidig blir konkurransehelgen den første hvor Petter Northug møter resten av landslagsledelsen og sine lagkompiser på en stund.

Det skjer etter at han i begynnelsen av november harselerte med NIF-toppene på Instagram. Da varslet Løfshus en prat om bildene han la ut den gangen.

Kort tid senere ble han en del av landslaget, men samtidig vraket til første verdenscuphelg. Og i dagene som fulgte etter nedturen kom han med nye stikk til lagkamerater, trener Tor-Arne Hetland og nettopp Løfshus.

Møte



Landslagssjefen virker å ta sist ukes bråk med ro den dag i dag. Flere av utøverne – både på herre- og kvinnelandslaget – ga imidlertid uttrykk for at de ikke synes noe om Northugs sosiale medier-oppførsel. Vidar Løfshus sier at blant annet Instagram-stikkene kommer til å bli tema i møtene.

– Kommer dere til å foreta dere noe spesielt overfor ham med tanke på det som skjedde sist uke?

– Ikke noe mer spesielt enn at vi kommer til å ha møter med ham. Først og fremst handler det om oppfølging – og i det er det naturlig å følge opp det som har skjedd de siste ukene. Hva vi skal diskutere forblir internt, sier Løfshus, som melder at han gleder seg til å få Northug tilbake på laget igjen.

Til Adressa bekrefter også administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, at sosiale medier står på agendaen.

– I dette møtet er det også naturlig å prate om retningslinjer for sosiale medier, skriver Bjervig i en SMS til Adresseavisen.

Foruten et møte med landslagssjefen selv, avviser Løfshus at Northug kommer til å måtte stå skolerett for lagkameratene sine, men ser heller for seg at han kommer inn i laget og kan prate med de andre utøverne i en mer naturlig setting. Han påpeker at Northug for eksempel kommer til å omgås med alle bare i smøretraileren. Der står man fritt til å prate om hva som helst.

Langrennstopp: Utfordrende



Sjef for langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, understreker at han synes Northug er en «glitrende utøver» og synes det er bra at han er en populær fyr.

– Men det blir samtidig utfordrende når vi har slike runder som vi hadde i den uken som gikk, sier langrennstoppen til VG, på spørsmål om hvordan han har opplevd Northug-bråket den siste tiden.

– Men hvordan har du opplevd håndteringen fra begge sider siden han ble vraket?

– Det tar vi internt med Petter og det har jeg ikke tenkt å si noe om, sier Skogstad.

Dette forventer ski-ledelsen



Vidar Løfshus sier at landslagsledelsen har hatt daglig kontakt med Northug-trener Stig Rune Kveen siden Norgescupen på Gålå i helgen. Der ble Northug nummer 17 – halvannet minutt bak vinner Anders Gløersen – på 15 kilometeren fredag. Lørdagen røk Northug ut allerede i sprintkvartfinalen.

– Vi har bra kontroll på fysisk form og trening, sier Løfshus.

– Hva slags forventninger har dere til ham denne helgen?

– Forventningen er at han leverer på det nivået han må, for å være en del av laget han er på. Han må være like gode som de andre som skal gå verdenscup.

For det begynner virkelig å dra seg til. Det gjenstår kun tre verdenscuphelger før Tour de Ski, som begynner i romjulen.

Løfshus sier at det ennå ikke er kommunisert noe om resultatkrav til Northug og resten av løperne, for å få gå i Davos om under to uker igjen. Der får Norge bare med seks løpere, pluss Skandinavisk cup- og verdenscupleder.

– Planen er at Petter skal gå i Davos. Jeg tror at han kommer til å levere i helgen. Hvis han mot all formodning ikke gjør det skal vi sammen med ham legge en plan B. Han vet hva som kreves og hvor langt han må tyne kroppen sin for å nå det nivået. Det er jeg ikke så redd for.