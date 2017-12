Northug-krisen: Dropper flere renn etter Lillehammer

LILLEHAMMER (VG) Petter Northug (31) kommer ikke til å kreve noen plass på verdenscuplaget som reiser til Davos neste helg. Og trolig blir han å finne på startstreken først i Tour de Ski.

– Davos er utelukket. Uansett. Vi trenger en god treningsperiode. Han var ikke så hissig på å gå i Davos tidligere i uken heller. Toblach kan være mer interessant. Det spørs hva slags respons han får på treningen og om det er formstigning, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til VG, etter at det ble klart at Northug forlater verdenscupen på Lillehammer dagen før tremila søndag.

Davos-helgen har tradisjonelt vært viktig for Northug tidligere. Han har kombinert konkurransene med høydeopphold. Slik blir det ikke nå. Skulle Toblach-helgen gå i vasken er det totalt ett sprint- og tre distanserenn som går uten Northug før jul.

Bakgrunn: Northug til skogs etter prolog-exit

Tour de Ski?



31-åringen rakk på sin Lillehammer-visitt bare å bli nummer 32 i prologen lørdag. Det holdt ikke til noen kvartfinale. Han gikk rett til skogs på skiene sine før han etter en god stund ble kjørt ned til hotellet av servicemann Vidar Undebakke. Og nå reiser han hjem. Dermed er prologfiaskoen det eneste en ordknapp Northug rakk å vise frem i OL-byen.

– Det viktigste nå er at han får en god treningsperiode og i planen vi legger fremover skal vi prate godt med skiforbundet og Tor-Arne Hetland, sier Kveen.

– Men tour de Ski må han gå?

– Nå skal vi legge en plan med Tor-Arne. Så får vi se. Alt er avhengig av hvordan Petter utvikler seg de neste to-tre ukene, sier Kveen.

Les også: Klæbo innrømmer at han mistet hodet

Langt unna



NRKs Torgeir Bjørn har fulgt Northug fra kommentatorplass i Lillehammer. Han mener skistjernen leverte en grei prolog.

Han er ikke overrasket over valget om å reise hjem, men mener nå at Northug – som trolig ikke går ett eneste skirenn før Tour de Ski starter 30. desember - har kommet «skjevt ut» denne sesongen.

– Han har jo vært syk fra starten av. Han er over på reserveplanen nå. Det som felte ham i fjor var at han ikke var i slag under Tour de Ski. Det er ganske avgjørende med tanke på OL nå at han får gjøere ting fornuftig og starte touren i bra form, sier Bjørn, som ikke vil være med på at det er helt krise for Northug.

– Men jeg er overrasket over at han kommer skjevt inn i sesongen for andre år på rad, sier Bjørn.

Trenger ikke uttaksdiskusjoner



Kollega Jann Post mener Northug gjør rett i å legge ned en treningsperiode frem til etter jul. Han har fått stor respons på kort tid før.

Det kan skje igjen nå, mener NRK-kommentatoren.

– Han var ikke mye bedre nå enn forrige helg. Da er det eneste rette å satse alt på å være i form i Tour de Ski og vise seg fra sin beste side der. Det er de beste kortene han har på hånden nå. Det er ikke vits i å havne i noen diskusjon om laguttak de neste ukene, som han har gjort til nå, sier Post.

– Fremgang



Trener Kveen er ikke skremt over det han har sett av eleven denne helgen.

– Nei, jeg synes jo at det jeg leser i resultatlistene viser fremgang fra sist helg. Men erfaring har vist at han trenger mer tid etter å ha vært syk. Jeg er forholdsvis rolig med tanke på dette, sier treneren.

– Er du bekymret for ham med tanke på OL?

– Nei, vi er kommet til 2. desember nå. Jeg tror Petter kan få gjort mye med god trening, sier Kveen.