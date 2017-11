Northug-konflikten: – Det er en helt uholdbar situasjon

Langrennsekspert Torgeir Bjørn frykter at situasjonen mellom Petter Northug (31) og langrennsledelsen har gått så langt at det kan gå utover de sportslige prestasjonene.

Torgeir Bjørn har levd et helt liv i langrenn- og skiskyttermiljøet. Nå er det bare to og en halv måned til OL i Sør-Korea starter.

Bjørn frykter for de sporstlige prestasjonene om det ikke blir ro mellom Northug og langrennsledelsen innen verdenscupen i Lillehammer neste helg. Se Northugs stikk til langrennsledelsen og lagkamerater her.

– Det er en uholdbar situasjon nå. Northug-leiren og langrennsledelsen lever i to forskjellige verdener. De oppfatter situasjonen forskjellig. Det er avgjørende at de to leirene kommer sammen og blir enige om spillereglene, sier Bjørn til VG.

En veldig morsom fyr

Bjørn skal til Kuusamo for å kommentere verdenscupåpningen i langrenn kommende helg. Dit skal som kjent ikke Petter Northug.

ALLTID PÅ PLASS: Torgeir Bjørn (t.h.) er alltid på plass når det konkurreres på ski. Her er pappa john Northug og Petter Northug (delvis skjult under buffen) på Røros under NM på ski i 2015. Noen uker senere vant Northug fire VM-gull i Falun. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

VG brakte nyheten om at 31-åringen var vraket søndag. Mandag kveld leverte Northug et stikk til både sportssjef Vidar Løfshus, landslagstrener Tor Arne Hetland og flere lagkamperater på Instagram.

– Det er to måter å se det på: Den ene er at dette er humoristisk. Northug er en veldig morsom fyr, han har en del treffende meldinger, sier Bjørn og fortsetter:

– Men det er ikke bra om dette begynner å skade lagfølelsen. Det er viktig at de to leirene blir enige om hva som gjelder. Dette kan skade Nortug og laget, og det kan gå utover sportslige prestasjonene. Det vil ingen.

Åpnet personalsak



For tirsdag formiddag svarte langrennsledelsen med å åpne personalsak mot Northug.

– Det må for all del ikke går utover sportslige resultater. Vi trenger alle stjernene i toppform til OL, både Northug, (Martin Johnsrud) Sundby og (Johannes Høsflot) Klæbo. De kan ikke holde på med dette i månedene frem mot OL, sier Bjørn.

– Var det færre konflikter i miljøet før?

– Det har vært uenigheter før og, men det som er nytt i senere tid er at noen bruker sosiale medier. Nå når man ut på en annen måte, og det er mer synlig. Det er en ny tid, svarer Bjørn.

– Når må denne konflikten mellom langrennsleiren og Northug-leiren være løst sånn du ser det?

– Det må være ro til verdenscupen i Lillehammer. Der tar jeg for gitt at Northug skal gå. Det er viktig at de to leirene blir enige om hva som gjelder, svarer Bjørn.

Takhøyde blant langrennsgutta



Northugs manager Are Sørum Langås sa til VG tirsdag formiddag at Instagram-meldingen var humor i kampens hete.

– Det var ikke ment som noe negativt om lagkameratene, sa Langås.

– Så han mente ikke å henge dem ut?

– Absolutt ikke. Langrennsgutta har vel vist på sin Instagram-konto at de også har stor takhøyde for hva de legger ut noen ganger, svarte Langås.

Verdenscupåpningen starter med en minitour i Finland fredag. Ti menn skal gå for Norge. Langrennsledelsen rangerer disse ti løperne som bedre pallkandidater enn Northug foran sesongstarten:



Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg, Finn Hågen Krogh, Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal.