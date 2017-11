Northug kalt pingle: – Ville ikke blåse ut

BRUKSVALLARNA (VG) Lagkompis Chris André Jespersen kaller humoristisk Petter Northug for pingle. Men skjønner at han droppet 15 kilometeren i Bruksvallarna.

– Han er pinglete som reiser hjem og ikke går skirenn, fleiper Jespersen som vant med over halvminuttet i et renn som var mer preget av nydelig vintervær enn god deltagelse. Northug (31) trakk seg fra åtte kuldegraders skøyting mot moderat motstand.

– Petter ville ikke blåse ut. Det venter vi med til Beitostølen, sier trener Stig Rune Kveen til VG.

– Det har gått veldig mye opp og ned etter at vi kom hjem (fra 32 dager på høydetrening). Men vi har fått beskjed om at det er normalt. Han fant vel ut at det ikke er noen vits å gå når han har en «av-dag». Ut fra hvordan det gikk i fjor var det sikkert veldig fornuftig, sier Jespersen og viser til Northugs blytunge 74. plass fra åpningsrennet på Beitostølen for ett år siden.

I mangel av en pekepinn på Northugs form, kan du se videoen om at humøret er sprudlende.

– Vi er ikke bekymret for treningsjobben. Den har vi gjort. Men han tenkte på det som skjedde i fjor. Nå handler det om å være forsiktig og være på den sikre siden, sier Jespersen.

Han mener at det er godt tegn at Petter Northug den siste tiden har fylt Instagram-kontoen med mye ramsalt humor. Spesielt på bekostning av idrettstoppene og deres pengebruk.

– Han liker å ha litt press på seg og press blir det jo når han er såpass ivrig i sosiale medier, påstår vestlendingen. Han påstår det er godt tegn at Petter Northug ikke valgte å gå i Bruksvallarna.

– Det løsner før eller senere. Men det kan gå tre uker før kroppen er normal og farten er tilbake etter et så langt høydeopphold. Nå har det gått 14 dager. Jeg merker det selv. Senest i går hadde jeg en bekmørk dag. I dag var jeg ok igjen, sier Jespersen som mener Northug «mangler sprut i bena rett og slett».

– Det kan komme kan komme på en dag. Senest på mandag var Petter helt i fyr og flamme. Jeg tror dette er ny opplevelse for oss begge to, sier treningspartneren.

– Petter er i en periode med mye trening. Når han ikke føler han ville ha noen effekt av en hardøkt, så tar han ikke den. Det blir alltid veldig mye oppmerksomhet rundt ham. Men vi er veldig fornøyd med de treningsøktene vi har fått gjort her i Sverige, svarer trener Kveen.

Aftonbladets reporter i Bruksvallarna, Andreas Käck, kaller Northug-exiten uten forvarsel er «respektløst mot alle innblandede».

– For det første han er ikke syk eller skadet etter det vi vet. For det andre burde han ha varslet arrangørene i god tid. Jeg kan forstå at han ikke stiller, men ikke at han oppfører seg på denne måten. Media fikk greie på dette før arrangøren. Det synes jeg er ganske stygt gjort, sier Käck til VG i Sverige.

Northug hentet startnummeret før han satte seg i bilen hjem til Trondheim lørdag formiddag. Kveen skjønner at arrangøren ikke satte pris på det, men beklager ikke at Northug valgte å trekke seg.

– Det var synd over for dem selvsagt, men det var jo ikke det helt store skirennet, svarer han.

Landslagstrener Tor Arne Hetland sa tidligere i høst følgende til VG om hva Northug – og andre som har stått utenfor landslaget – må prestere på Beitostølen fra fredag.

– De må på pallen flere ganger, pluss å vinne, svarte Hetland i begynnelsen av september.

Men dette bestrider Stig Rune Kveen.

– Petter må ikke vinne på Beitostølen, men må vise styrke. Han må være på skuddhold.

Det blir uansett trangt om plassen til verdenscupåpningen i Kuusamo der det også står sprint på programmer. Norge sender 10 herreløpere.

