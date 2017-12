Norske reaksjoner på russisk OL-utestengelse: – Streng og rettferdig

Idrettspresident Tom Tvedt, skipresident Erik Røste, IBU-president Anders Besseberg og daglig leder i Antidoping Norge, Anders Solheim, reagerer alle positivt på at Russland er kastet ut av OL i Pyeongchang i februar.

– Først og fremst er det en streng, rettferdig og ikke minst helt nødvendig utestengelse som man har truffet, sier idrettspresident Tvedt til VG kort tid etter at IOC kom med sin beslutning i kveld.

Der det ble klart at Russland som nasjon ikke får delta i OL, men at enkelte utøvere kan delta under nøytralt flagg.

– Hva tenker du om at noen russere kan delta under nøytralt flagg?

– Det de har sagt er at det er mange utøvere som er unge og underlagt et strengt regime i oppfølging og at de på vilkår kan eventuelt delta. Det er en ivaretagelse av de reine utøverne. Det betyr at ledere, politiske ledere og andre ansvarlige ikke blir invitert til idrettskapplek i Korea. Det er bra, mener Tvedt.

Kommentar: Skandalen er ikke over

– Er det noe som overrasker deg ved beslutningen til IOC?

– Nei, dette er som forventet. Jeg har vært på møter, truffet Thomas Bach og hørt ham tale. Beslutningen er strengt og rettferdig. Det er den eneste måten at idretten kommer seg videre på – å si klart ifra at fusk og fanteri er noe man bare ikke vil ha.

– Hvilke reaksjoner tror du kommer fra Russland nå?

– Russland må svare for seg, og nå er jo denne beslutningen tatt. Den støtter vi, og det er fortsatt muligheter for de unge og rene utøverne får delta i Korea. Målet må jo være at alle land skal kunne delta – men at idrettens grunnverdier, der alle er rene og at det ikke er jukset, skal ivaretas.

Putins mann utestengt fra OL – er øverste sjef for fotball-VM

Skipresident Erik Røste er glad for at det åpnes for at de russiske utøverne som beviselig er rene kan delta.

– Når man legger til grunn det som har fremkommet er det en fornuftig avgjørelse at Russland utestenges. Man reagerer strengt, men i jeg synes det er bra at man åpner for dem som kan bevise at de er rene. Det har jeg vært opptatt av hele veien. En kollektiv utestengelse rammer også uskyldige, sier Røste til VG.

Les også: Russland kastes ut av OL

– Spesielt press



Anders Besseberg er leder i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), og fulgte ivrig med på utviklingen i kveld.

– Avgjørelsen var jo ikke akkurat uventet. Men det som er spesielt er jo at de faktisk har gått inn i det russiske statsapparatet og reagert. Jeg synes også det på et vis er løst slik at de rene utøverne fra Russland får delta, men de kommer i et veldig spesielt press fra omverden og fra sine egne i tillegg, sier Besseberg til VG.

Daglig leder i Antidoping Norge, mottok IOC-avgjørelsen med glede:

– Dette er en seier for alle de som investerer tid og krefter på å bli gode i idrett på ærlig vis, sier Solheim til VG.

– Hva tenker du om at noen russiske utøvere kan delta under nøytralt flagg?

– Jeg synes det er viktig at det er en bakdør, og det er det for dem som ikke har vært en del av dette regimet og samtidig vært en del av et internasjonalt testregime. Det er ikke slik at passet ene og alene skal avgjøre om de får delta.

Norske utøvere fikk munnkurv



Mens de norske langrennsutøverne ifølge NRK har fått munnkurv om å uttale seg om beslutningen om å kaste Russland ut av OL, sier den kanadiske langrennsstjernen Alex Harvey følgende til TV-kanalen:

– Dette er en stor beslutning. IOC har gått inn med sitt tunge artilleri, og dette er et steg i riktig retning. Utøverne må betale den høye prisen for dopingsystemet, men dette er en opprydning som måtte gjøres.

VG oppdaterer saken.