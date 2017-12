Norsk nedtur da Klæbo sto over - Manificat sikret Davos-seieren

DAVOS/OSLO (VG) Da Johannes Høsflot Klæbo (21) var ute av ligningen, grep Maurice Manificat (30) sjansen i Davos.

Johannes Høsflot Klæbo har vunnet, vunnet, vunnet, vunnet, vunnet og vunnet denne sesongen.

Men søndag sto 21-åringen over herrenes 15 kilometer med individuell start i Davos-høyden. For første gang gikk dermed en annen løper en den unge trønderen først over målstreken i verdenscupen denne sesongen.

Sergej Ustjugov (til venstre) har måttet se seg slått av Johannes Høsflot Klæbo (i midten) gang på gang denne sesongen, som her på Lillehammer. Søndag var trønderen hjemme. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Og med en Martin Johnsrud Sundby (33) som har slitt med sykdom de siste dagene, lå veien åpen for en annen nasjon enn Norge.

Den muligheten grep franske Maurice Manificat (30) med begge hender, da han sikret seiern foran Sergej Ustjugov (25).

Simen Hegstad Krüger (24) var den eneste nordmannen som ga de beste konkurranse, men måtte se at pallplassene røk da han ble nummer fire.

– Det er litt surt med den andre 4.-plassen på rad her. Det er litt kjipt, men jeg må ta med meg at jeg gjør et godt løp, sier han til TV 2.

Ved første passering viste franske Magnificat at han ville utnytte tomrommet etter Klæbo, men russerne Ustjugov og Aleksandr Bolsjunov (21) og hjemmehåpet Dario Cologna (31) bet seg også fast.

Krüger fikk opp dampen utover i rennet, og to kilometer før mål hadde 24-åringen sneket seg forbi Russlands stjerneskudd Bolsjunov. Da var også Cologna passert.

– Han gjør et av sine aller beste løp i karrieren. Dette er et kjempeløp, utbrøt TV 2-kommentator Marius Skjelbæk da Krüger gikk i mål.

Det holdt likevel ikke helt inn, for Bolsjunov skjønte alvoret og giret opp på slutten. I mål var russeren 6,7 sekunder foran nordmannen.

Og bak kom også Ustjugov og Manificat i et forrykende tempo.

– Det har nok ikke klaffet helt for de norske i dag. Vi må nok helt ærlig innrømme det, sa TV 2s langrennekspert Oddbjørn Hjelmeset.

Ustjugov gikk i mål og tok ledelsen, men det holdt ikke mot franskmannen. Manificat sikret seieren foran Ustjugov og Bolsjunov, med Krüger på fjerde.

Johnsrud Sundby endte halvannet minutt bak vinneren.

Hans Christer Holund ble nest beste nordmann på 8.-plass, 36,9 sekunder bak vinneren.

