Norges ukjente proff: Skal spille for Europas mest populære klubb

Esbjørn Fogstad Vold (19) er for øyeblikket høyst sannsynlig Norges mest ukjente og suksessrike ishockeyproff. Unggutten fra Asker undertegnet forrige uke en toårs kontrakt med SC Bern – Europas mest populære klubb.

– Det er ganske heftig å skulle få en «hverdag» der jeg skal spille foran 16 til 17 000 tilskuere på hjemmebane, sammenlignet med hva som er vanlig i norsk ishockey, sier den 187 centimeter høye og 94 kilo tunge løperspilleren til VG.

Ingen europeiske ishockeyklubber trekker flere tilskuere til sine hjemmekamper enn

SC Bern. Forrige sesong var snittet til «den største klubben» i Sveits 16.399. Det var over 3000 flere enn hviterussiske Dinamo Minsk gjennomsnittlige tilskuertall (13.230) på hjemmebane.

PS! Norges landslagskeeper Lars Haugen (Färjestad) spilte for Dinamo Minsk 2011-2015: Det er himmel eller helvete.

Startet i Bern

Ifølge det internasjonale ishockeyforbundets statistikk var Storhamar Norges mest populære klubb med 4513 tilskuere (73. plass) i snitt på hjemmekampene i CC Amfi, foran Stavangers Oilers 4004 (89. plass) i Dnb Arena.

Esbjørn Fogstad Vold spilte for Getliga-klubben Frisk Asker forrige sesong (1660 tilskuere i snitt hjemme denne sesongen), og sesongen før den etter to år i USA. Etter 20 offisielle seriekamper og seks sluttspillkamper for NM-finalisten, valgte han å flytte til Bern foran denne sesongen.

I utgangspunktet for å spille for SC Berns U20-lag.

– Det var selvsagt ekstra spesielt for meg, sier han med tanke på sin ferske proffkontrakt med SC Bern.

– Det var her jeg begynte å spille ishockey, forklarer den tidligere eleven ved Norges Toppidrettsgymnas (NTG).

Da han var fire år gammel flyttet han og familien til Sveits fordi faren fikk jobb der. Han fikk tips om at SC Bern hadde en god hockeyskole. Esbjørn ble påmeldt. De flyttet tilbake til Norge da Esbjørn var åtte år gammel.

Oppholdet medførte imidlertid at han har sveitsisk ishockeylisens. Det innebærer at han ikke regnes som utlending. I den sveitsiske toppligaen NLA kan klubbene kun bruke tre utenlandske spillere per kamp. På nivå to i NLB er antall utlendinger begrenset til to.

Månedslønn: 40.000

Etter å ha gjort suksess for Berns U20-lag, fikk Esbjørn Fogstad Vold sjansen i Berns farmerlag i NLB, EHC Visp – der han spiller sammen med forrige sesongs Stavanger Oilers-spillerne Dan Kissel og Mark Van Guilder.

– Vi spiller ikke i samme rekke. Men det hender jeg får istid i overtallsspill, og da spiller jeg gjerne sammen med dem, forteller Esbjørn Fogstad Vold.

Etter 12 kamper for EHC Visp, som siste hjemmekamp hadde 3500 tilskuere, har han scoret to mål og lagt tre målgivende pasninger. Han bor i Bern og pendler en time hver vei med tog til Visp for å trene og spille hjemmekamper.

– Planen er at jeg skal spille resten av sesongen i Visp, og at jeg muligens skal få debutere for Berns A-lag denne sesongen etter jul. Fra neste sesong er jeg fullverdig medlem av stallen til A-laget og vil kjempe om en plass på laget, sier han.

På spørsmål om lønn i Visp, svarer han «helt ok» sammenlignet med hva en 19-åring tjener i Getligaen. Fra neste sesong som proff for SC Bern blir det andre boller: 20.000 kroner per måned det første kontraktsåret, 40.000 kroner det andre.