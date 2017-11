Norges skøytesensasjon imponerte – men ble ikke overrasket

Håvard Lorentzen (25) knuste verdensmester Kjeld Nuis (28) og senket sin lavlands-rekord på 1000 meter med 75 hundredeler. Foran verdenscupen i Stavanger røper Norges OL-gullhåp at han blir «bedre og bedre» for hver trening.

– Det var ikke over forventning. Det var slik jeg trodde det skulle gå. Han vant alle 1000-meterne internasjonalt forrige sesong. Jeg har lenge hatt lyst til å slå ham, og det var deilig å gjøre, sier Håvard Holmefjord Lorentzen til VG.

5 løp i Stavanger (kanskje) Håvard Lorentzen (25) skal etter planen gå 500 og 1000 meter i verdenscupen i Sørmarka Arena i Stavanger fredag til søndag. Fredag: 500 og 1000 m Lørdag: 500 m og kanskje 1500 m Søndag: Lagsprint

Fredag vant han for første gang 500 meter i verdenscupen.

Lørdag ble han nummer åtte på samme distanse. Da «ville» han litt mye. Etter en prat med Norges sprinttrener, tidligere verdensrekordholder Jeremy Wotherspoon (41), var han klar over før han skulle starte i siste par på 1000 meter. Mot Nederlands regjerende verdensmester på distansen søndag.

Håvard Lorentzen ga Kjeld Nuis bank.

Nordmannen senket sin personlige rekord på lavlandsbane fra 1.09,03 til 1.08,28. Kjeld Nuis kom i mål hele 78 hundredeler bak Håvard Lorentzen, med tilnavnet «Lorry».

– Du fikk et mildt sagt godt grep på Nuis?

– Det var siste par, med en hollender. Det medfører alltid ekstra støy. Samtidig visste jeg at (Pavel) Kulisjnikov hadde satt verdensrekord på lavlandsbane (1.07,97). Planen var å få en god åpning og en bra første sving, og deretter dra til i de to neste svingene; prøve å få «rygg» på ham, svarer Håvard Holmefjord Lorentzen.

På spørsmål om han er i for tidlig form og hva som er årsaken til at han kunne ta et så stort jafs av «persen», satt i Berlin i januar forrige sesong, nøler han heller ikke lenge før han svarer.

– Jeg har gått så fort som dette siden juni. Det var litt bedre forhold søndag enn de to første dagene (i Heerenveens Thialf), men jeg var uansett sikker på at jeg skulle gå på 1.08. Toppfarten og akselerasjonen min er blitt enda bedre. Mye av grunnlaget er lagt der, og så holder jeg inn til mål, forklarer han.

Før han tilføyer:

– Jeg føler jeg blir bedre og bedre for hver trening vi har med det, spesifikk akselerasjon og toppfart, sier Håvard «Lorry» Lorentzen.

Han understreker at Jeremy Wotherspoons inntreden som sprinttrener for Norges skøytelandslag er en viktig grunn med tanke på å forklare suksessen og hvorfor han «håper» å kunne utvikle seg.

– Han hjelper til mye med hensyn til det tekniske. Jeg er blitt bedre på skøyter. Det er typisk norsk å trene mye. Med Jeremy (Wotherspoon) er det fokus på kvalitet. Han har tonnevis med erfaring når det gjelder å være best i verden. Han vet hvilken spenning man bør ha, sier Håvard Holmefjord Lorentzen.

Jeremy Wotherspoon (41) var i en årrekke innehaver av verdensrekorden på 500 meter og kanadieren vant totalt 67 verdenscupløp på 500 og 1000 meter.

Håvard «Lorry» Lorentzen regner med at det som i Heerenveen vil gå fort i Stavanger, hvis lufttrykket er lavt og det er noenlunde varmt i hallen. Slike forhold utendørs og innendørs gir som regel gode is-forhold.

– Pavel Kulisjnikov virker ganske suveren. Er det mulig å slå ham?

– Jeg slo ham på begge 500-meterne (i Heerenveen). Han var god på 1000 meter. Men det er ikke umulig. Jeg vil slå alle, selv om jeg virker rolig (som type), svarer Håvard Holmefjord Lorentzen fra Bergen på VGs spørsmål.

PS! Håvard Lorentzen pådro seg et brudd i hånden da han trynet over styret på sykkelen under en treningsøkt tidligere i høst. Han «slapp» operasjon og gips, men han har ikke like god mobilitet i den sammenliknet med «det andre håndleddet».