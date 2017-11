Norges OL-håp straffes med glattbarbering for fartsovertredelse

STAVANGER (VG) Norges nye skøytekomet, Allan Dahl Johansson (19), går så fort på trening at han risikerer å måtte glattbarbere hodet.

– Det største problemet nå er at jeg går for fort på isen. Jeg må «skinne» (alt hår av) hodet hvis jeg på trening går halvannet sekund for fort på runden tre ganger, svarer han på VGs spørsmål om han føler at han er «inne» på skøytelandslaget nå.

Allround-løperne har nemlig klok av skade innført et prikksystem. Forrige sesong tøyde de etter alt å dømme strikken for langt under trening. Farten og intensiteten var for ofte for høy.

Sverre Lunde Pedersen (25) var blant dem som gikk på en smell og måtte tåle en nedtur. I EM i Minsk ble han syk, i allround-VM på Hamar mars måtte han ta til takke med den sure 4. plassen sammenlagt.

Slår ned på høy fart

V-cupen i Stavanger Fredag (A-gruppen): 500 m kvinner, 500 m menn, 1000 m kvinner, 1000 m menn Lørdag (A-gruppen): 500 m kvinner, 500 m menn, 1500 m kvinner, 1500 m menn Søndag (A-gruppen): 5000 m kvinner, 10.000 m menn, lagsprint kvinner, lagsprint menn

Leste du? Sterk 3. plass i sesongåpningen

For å unngå en kjedelig reprise inneværende OL-sesong, vil landslagstrener Sondre Skarli slå ned på «fartsovertredere».

IKKE FORBILDE: Skuespiller Yul Brynner. Foto: , AP

Bakgrunn: Skøyte-Sverre får kjeft når han går for fort

Løperne selv er åpenbart klar over faren med for høy fart og har innført streng selvjustis.

De innførte denne uken prikkbelastning etter modell av prikkbelastning i førerkortet i trafikken.

Sverre Lunde Pedersen og Håvard Bøkko har allerede pådratt seg én prikk hver. To prikker til vil innebære blanke skaller under hetten på skøyte-trikoten. Det er åpenbart at veteranene frykter å bli sammenlignet med den avdøde filmstjernen Yul Brynner.

– Jeg har lagt inn protest. Det skjedde på første runde i treningsøkten. Det er ikke så lett å bremse da, mener Bøkko.

Han har ifølge landslagssjef Sondre Skarli vært overraskende sprek i comebacket etter at han forrige sesongs tok en pause fra skøytene og konkurranser.

Bakgrunn: Håvard Bøkko fikk sykehusbakterien etter ankelbrudd

Håvard Bøkko satser på å være i toppform til sitt fjerde OL i Pyeongchang, som starter en uke etter at han har fylt 31 år den 2. februar.

Uavhengig av hvor vidt dagens hårmanke er på plass.

Svingtrening med mamma

Sverre Lunde Pedersen er klar for OL nummer tre, åtte år etter at han var med som læregutt under landslagstrener og pappa Jarle Pedersen i Vancouver-OL. Han er på den annen side ikke klar for en kortsveis i stil med opphavets lugg.

– Jeg har lagt inn protest, understreker han også.

Sverre Lunde Pedersen hevder at Håvard Bøkko «dyttet» ham til prikkbelastning. Det vil si en tid halvannen sekunder under Sondre Skarlis skjema.

Allan Dahl Johansson virker ikke like engstelig når det gjelder utsiktene til å bli «skinnet». Han liker å peise på. Unggutten fra Tveita i Oslo mener høy fart så å si er hans varemerke. Han er teknisk god på skøyter, etter mye sving-trening med mamma på Valle Hovin, og skyter fart ut av svingene.

Leste du? Bøkko enig med skøytesjefen: 10 løpere til OL

– Allan skal tøffe seg litt for de store gutta, sier Håvard Bøkko og smiler skjevt.

Allan Dahl Johansson påpeker at han har slått nestor Bøkko to av tre ganger i verdenscupen. Han vant gull på 1000 og 1500 meter i junior-VM forrige sesong. Han er aktuell som Norges deltaker på den nye øvelsen fellesstart i OL i Sør-Korea, og en kandidat til 1500 meter og som reserve på Norges sterke lagtempolag.

Skøytesjefen: Håvard skal bli vond å slå i OL

40 kilo – krampe

Men hans innledende dager etter opptaket på landslaget ble likevel røffe. Under hans første samling med Sverre Lunde Pedersen & co i mai, fikk han målt pulsen til 160 slag i minuttet i tre timer – under det som gikk for å være rolig sykkeltur.

– Det var helt jævlig. De trodde jeg skulle gå på en smell. Jeg trodde de tullet og lurte «sykler dere så hardt?». Jeg vurderte å sykle alene hjem, røper Allan Dahl Johansson.

Han kvier seg heller ikke for å fortelle at han begynte med styrketrening først i år, og at han for et halvt år siden fikk krampe i bena da han skulle få opp 40 kilo i knebøy.

Fikk du med deg denne? Hege Bøkko hopper høyere enn gutta

– Nå er jeg oppe 120 kilo. Men det er trygt å si at jeg ligger på et lavere nivå. Bjørn Magnussen (19) på sprintlaget tok 210 kilo eller noe sånt da han var 16 år gammel, sier Allan Dahl Johansson – som først nå er i fysisk stand til å legge begge hendene på ryggen hele veien på 1500 meter.