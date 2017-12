Norges nest raskeste har dårlig OL-tid

Espen Aarnes Hvammen (29) var Norges første under 35 sekunder på 500 meter og raskest inntil Håvard Lorentzen (25) satte norsk rekord i VM i mars. Nå er han dårligst av tre sprintere som kjemper om to norske OL-plasser.

– Det er teknikken, og det er der skoen trykker nå. Hovedsakelig og forenklet kan du si at jeg må komme meg dypere og få enda mer kraftfulle skyv sideveis ned i isen, svarer Espen Aarnes Hvammen på spørsmål om hvorfor han ikke har fått opp farten denne sesongen.

Han er ikke kvalifisert for sesongens fjerde verdenscup i Salt Lake. Den starter med

OL-kvoter skøyter Norge Menn 500m: 3 1000m: 3 1500m: 3 5000m: 3 10 000m: 1 Felles: 1 Lagtempo: Lag Kvinner: 500m: 1 1000m: 2 1500m: 2 På 500m og 1000m er Håvard Lorentzen og Hege Bøkko kvalifisert iht. Olympiatoppens krav: Én topp seks v-cup, eller to topp 12.

500 meter fredag kveld norsk tid. Håvard Lorentzen, Bjørn Magnussen (19) og Henrik Fagerli Rukke (21) har gått fortere enn Espen Aarnes Hvammen høsten 2017.

– Tynn tråd

Norges sprintere har etter alt å dømme sørget for tre kvoteplasser i OL. Håvard Lorentzen har innfridd Olympiatoppens OL-krav, som er to ganger innenfor topp 12 eller én gang topp seks i verdenscup eller et annet topp internasjonalt stevne, og «har» allerede den ene foran Olympiatoppens første OL-uttak 20. desember.

Henrik Fagerli Rukke, Bjørn Magnussen og Espen Aarnes Hvammen konkurrerer om de tre siste. Sistnevnte ligger så langt sist.

– Hvorfor er plutselig sprint blitt så bra for Norges del?

– Vi har plutselig løpertyper i riktig alder, selvfølgelig skal Jeremy (sprinttrener Wotherspoon) ha mye av æren for utviklingen til disse løperne også, samt at flere anerkjenner og ønsker å satse på å ikke bare bli best på skøyter, men også satse på distansene hvor man går aller fortest, nemlig sprint, svarer Espen Aarnes Hvammen.

– Nå er det tre løpere som går fortere enn ham i Norge. OL-sjansene hans henger i en tynn tråd, sier Mikael Flygind Larsen (35) til VG.

– Må gi litt f ...

Den tidligere landslagsløperen (1000 og 1500 m) har deltatt i to OL (2006/10). I Sotsji-OL kommenterte han skøyte for TV 2, i Pyeongchang skal han gjøre det for rettighetshaver Discovery.

– EM i begynnelsen av januar (Kolomna) og verdenscupen i Erfurt (19.-21. januar) er mulighetene han har, sier Mikael Flygind Larsen.

Espen Aarnes Hvammen bekrefter overfor VG at han har fått «tydelige signaler fra forbundet» om at dette vil være viktige stevner for ham med tanke på OL. Skøyteforbundet har bestemt at løperne som foran EM allerede er tatt ut til OL, ikke skal starte i distansemesterskapet i Russland 5. til 7. januar.

OL-planen hans nå er en treningsperiode inkludert treningsløp frem til jul.

Natt til torsdag gikk han på 35,38 i et treningsløp i Salt Lake City. Hans personlige rekord er 34,53 fra samme sted for to år siden. Søndag drar han til Calgary. Han blir i OL-byen fra 1988 frem til jul.

– Espen (Aarnes Hvammen) hadde ingen topplasseringer forrige sesong heller. Han er superseriøs og grundig. Han må gi litt faen, svarer Discoverys skøyteekspert Mikael Flygind Larsen på spørsmål om hva som skal til for at Norges nest raskeste skal komme seg ut av «sidesporet han har rotet seg inn på».