Norges kunstløp-håp flytter hjem: Følte seg ensom

Kunstløper Sondre Oddvoll Bøe (19) har ikke gitt opp OL-drømmen. Men etter over tre år i Tyskland flytter han tilbake til gutterommet i Norge. Han følte seg for ensom under supertreneren Michael Huth i Oberstdorf.

– Jeg har tatt avgjørelsen helt på egen hånd. Jeg har vært der i tre år. Det har gått opp og ned. Det er ganske vanlig. Det har vært verst denne sesongen. Veldig mye har skjedd; jeg har ofte kjent på følelsen «åh, nå må jeg hjem alene igjen», forklarer Sondre Oddvoll Bøe.

Sikter mot 2022-OL

På tross av alderen har han i mange år vært Norges eneste mannlige kunstløper på internasjonalt toppnivå.

I likhet med Anne Line Gjersem lyktes han imidlertid ikke under den siste OL-kvalifiseringen på hjemmebane i Oberstdorf i september. Men han satser på en ny fire års periode, mot OL i Beijing 2022.

I midten av januar er han klar for EM, et par dager etter at han har fylt 20 år.

Denne gangen med gutterommet i Asker og Askerhallen som base, med Berit Steigedal som trener.

– Skøyter satser jeg like mye på som før. Flyttingen hjem har å gjøre med et rundt. Jeg vil hjem for å gjøre andre ting, blant annet skole, sier Sonde Oddvoll Bøe til VG.

Han har tatt fag ved videregående skole som privatist i Oberstdorf. Nå har han behov for tettere lærerkontakt. Han tror han vil bli ferdig med videregående skole om to år.

Økonomi spiller også en rolle i «utlandet/hjemme» – regnestykket. Kunstløp er ikke billig. Sondre Oddvoll Bøe vedgår at mamma og pappa stort sett har vært og er hans eneste sponsorer.

– Det er gøy

– Det er mye dyrere å bo der (Oberstdorf) enn hjemme. Jeg vet ikke hvor mye det har kostet (der). Men det er dyrt, sier han.

På spørsmål om hvilken plassering han kan sikte mot i EM i Moskva 15. til 21, januar, svarer han «blant topp 15».

Vel å merke «hvis det går veldig bra». Sondre Oddvoll Bøe understreker at 24 går til finalen (friløpet) fra kortprogrammet, og at det er «veldig tett» blant dem som befinner seg i sjiktet 24 til 15.

– Hvor henter du motivasjon, hver dag. Topp 15 i EM hvis det går veldig bra, er ikke akkurat gull?

– Nei, det er ikke det. Men jeg synes det er gøy. Skøyter er det jeg liker å drive med, svarer Sondre Oddvoll Bøe.