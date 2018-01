Norges gullhåp: To konkurranser på 10 uker før OL-starten

Håvard Lorentzen (25) er ikke bekymret over at han bare vil ha deltatt i to skikkelige konkurranser i løpet av 10 uker før han står på startstreken som Norges skøyte-gullhåp i OL 19. februar.

NORSKE MEDALJEVINNERE PÅ OL-SPRINT 500 meter: Gull: Ivar Ballangrud, 1936. Finn Helgesen, 1948. Sølv: Oskar Olsen, 1924. Bernt Evensen, 1932. Georg Krog, 1936. Thomas Byberg, 1948. Alv Gjestvang, 1964. Magne Arnfinn Thomassen, 1968. Bronse: Roald Larsen, 1924 og 1928. Arne Johansen, 1952, Alv Gjestvang, 1956. 1000 meter (første gang i OL i 1976, Norges tidligere landslagstrener Peter Mueller vant gullmedaljen): Sølv: Jørn Didriksen, 1976. Bronse: Frode Rønning, 1980. Kai Arne Engelstad, 1984

– Nei, jeg er en av dem som går flest løp sammenlignet med de andre på 500 meter. Jeg kjente at jeg var sliten i forbindelse med verdenscupen i Salt Lake. Nå får vi tid til å trene mer enn vi ellers gjør, og vi får håpe at det er en god plan, sier Håvard Holmefjord Lorentzen til VG.

Bakgrunn: Lorentzen er verdens beste sprinter: Kjennes ikke ekstraordinært

Distanse-EM startet i russiske Kolomna fredag. Nederlands Ronald Mulder vant 500 meter på 34,80. Henrik Fagerli Rukke ble beste nordmann på 10. plass med 35,38.

Siste før OL: 19. januar

Håvard Lorentzen og de andre landslagsløperne som 20. desember ble klare for OL da Olympiatoppen offentliggjorde sitt første uttak, er i Stavanger. Der skal Håvard Lorentzen, som eneste sprinter, gå såkalte testløp på 500 og 1000 meter lørdag.

Da er det fire uker siden han sto på startstreken i verdenscupen i Salt Lake City. Neste «ordentlige» konkurransestart er i verdenscupen i tyske Erfurt 19. til 21. januar. Da er det akkurat en måned til han skal gå for gull på 500 og 1000 meter i Sør-Korea, der han skal gjennomføre et testløp etter ankomsten til OL-byen i begynnelsen av februar.

– EM er en større konkurranse enn Norgescupen midt i sesongen. Det er mer som et testløp enn det EM vil være. Det er et mesterskap, forklarer Håvard Lorentzen.

TRENEREN BAK SUKSESSEN: Canadas tidligere verdensrekordholder Jeremy Wotherspoon (t.v.) og Håvard Holmefjord Lorentzen. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Leste du denne? Skrekkskade for Håvard Lorentzen høsten 2015

Han forteller at Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon tok den endelige beslutningen om å la være å ta den lange reisen til Kolomna for å delta i EM.

Samme sak gjelder for Sondre Skarlis langdistanseløpere, totalt åtte: Hege Bøkko, Ida Njåtun, Håvard Bøkko, Sindre Henriksen, Allan Dahl Johansson, Simen Spieler Nilsen, Sverre Lunde Pedersen og Håvard Lorentzen.

70 år siden 500-gull

Skøyteforbundet har i stedet gitt et slags B-landslag sjansen til å kvalifisere seg for OL i distanse-EM, som startet med 500 og 1500 meter fredag.

Nåløyet er imidlertid trangt for dem. Russland stiller med sine tre beste sprintere, Nederland med tvillingbrødrene Michel og Ronald Mulder, som vant gull og bronsemedaljen på 500 meter i Sotsji-OL.

Norge har ikke vunnet OL-gull på 500 meter siden Finn Helgesen gjorde det i 1948 i St. Moritz. Håvard Lorentzen antok nylig i et intervju publisert på det internasjonale skøyteforbundet ISU at det kunne være 50 år siden en norsk skøyteløper sto på toppen av 500-pallen i OL.

Bakgrunn: Lorentzen fikk junior-VM-gull i posten

Det er 70 år siden.

Kai Arne Engelstad (63) og Frode Rønning (58) siste norske sprintere som vant OL-medalje med bronse på 1000 meter i Sarajevo 1984 og Lake Placid i 1980. Magne Thomassen (76) er siste norske medaljevinner på 500 meter med sølv i Grenoble i 1976.