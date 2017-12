Norges første OL-uttatte: Ishockey-dommer Aina (42)

Trebarnsmoren Aina Høve (42) er første nordmann med klarsignal til å delta i OL om to måneder etter å ha blitt tatt ut til å være hoveddommer i ishockeyturneringen i Pyeongchang.

Olympiatoppen vil presentere sitt første OL-uttak av norske utøvere til vinterlekene i Sør-Korea 9. til 25. februar den 20. desember.

– Det blir mange dager å være borte, men få kamper. Tre til fire, som det også pleier å være i VM, sier Aina Høve til VG.

Hun bor med i Hommelvik ved Hell og Værnes utenfor Trondheim. Hele familien på fem er opptatt av ishockey og dommergjerningen. Fire av dem dømte en kamp sammen for to uker siden: Aina, ektemann Jacob Matheson (18 år som linjedommer i toppserien), Oscar (17, spiller for svenske Leksand og U18-landslaget) og Amalie (13) ledet en kamp der yngste datter Selma (11) spilte for Rosenborg.

FAMILIEN HOCKEY: Selma Høve Matheson (11, foran) var så heldig å få hele sin familie som dommere da hun spilte en kamp for Rosenborg for et par uker siden: Storebror Oscar (17, bak t.v), Amalie (13), pappa Jacob (45) og mamma og OL-uttatte Aina Høve (42, foran til høyre). Foto: Privat/Frode Storesund





Skalv foran OL-finalen

Aina «begynte» da hun var 12 år gammel. Dette blir hennes tredje OL-turnering som hoveddommer i kvinnenes ishockeyturnering. I OL-debuten for åtte år siden fikk hun æren av å dømme finalen mellom vertsnasjonen Canada og USA.

– Herregud, OL-finalen var spesiell. Jeg skjønte ikke hva slags trøkk som ventet med 20.000 tilskuere på tribunene. Mannen min satt der, jeg skalv og visste ikke om jeg skulle klare å stå på bena. Men da pucken ble droppet, gikk det greit, minnes Aina Høve fra Vancouver 2010.

– Aina er i ferd med å bli en av våre mest meritterte dommere. Hun fikk mye kunnskap ved å dømme i firedommersystemet i Getligaen (den norske toppserien for herrer), og er ganske outstanding når det gjelder skøytegåingen, sier dommersjef Geir Thomas Olsen i Norges ishockeyforbund.

Ifølge dommersjefen dommer-debuterte Aina Høve i B-VM i Ungarn for snart 18 år siden. Etter det har hun dømt VM på øverste nivå åtte ganger siden 2007.

– Hun var en dyktig spiller og er en av dem som har flest landskamper for Norge. Spilleforståelsen er nok styrken hennes, samt at hun er veldig godt trent. Hun har en feeling som ikke mange andre har, svarer Jacob Matheson på spørsmål om hvorfor kona regnes som en av verdens beste dommere.

Han tror hun kommer til å legge opp etter OL. På den annen side, har hun «sagt det før».

– Hun er god nok til å fortsette i mange år, sier han.

Jobb i barnevernet

I Sotsji-OL for fire år siden ble Aina Høve satt opp som reserve i tilfelle finaledommeren skulle bli forhindret fra å lede gullkampen mellom Canada og USA.

Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF har plukket ut 10 kvinnelige hoveddommere til å lede kampene i OL-turneringen for kvinner. Aina Høve (58 landskamper) og Nicole Hertrich (42 år som Aina) er eldst. Aina Høve kjenner sin tyske kollega godt. De har også møttes som spillere i landskamper.

– Det kjennes greit. Men nå ser jeg en ende på det. Det blir vel til at jeg gir meg etter OL-sesongen. Det er på tide at vi får opp nye dommere, svarer Aina Høve på spørsmål om hun gleder seg til å være dommer på heltid et par uker i februar.

Vanligvis jobber lærerutdannede Aina Høve i barnevernet. For et par år siden ga hun seg som dommer i Getligaen, den norske toppserien (for herrer). Hun har mer enn nok med kamper på nivå to, kvinneserien, juniorkamper og så videre i sitt distrikt.

– Det er en god kultur for å være dommer i Trondheim. Dommerkurset (kan avlegges fra 13 års alder) er en del av utdanningen for spillerne. Til helga er det kamper med kvinnelag fra hele landet i gode, gamle Leangen (ishall). Med bare jenter som dommere. Vi har fått opp seks nye (jenter) i år, forteller Aina Høve.

Siste herredommer: 1994-OL

Lillehammer 1994 var siste gang Norge hadde en mannlig ishockeydommer som ble funnet god nok til å dømme i OL-turneringen. Tor Hansen var hoveddommer, John Svarstad og Erik Larssen linjedommere.

På spørsmål om hvorfor Norge i motsetning til på kvinnesiden, ikke har lyktes med å få herredommere gjennom OL-nåløyet, svarer Aina Høve hun ikke vet om «de fins». Dommersjef Geir Thomas Olsen forklarer det med at konkurransen på herresiden er betydelig med tanke på «vårt antall og størrelse som hockeynasjon».

Jon Kilian, som har dømt fem VM, var «fryktelig nær» denne gangen. Han røk ut foran den siste utvelgelsen av 14 linjedommere til OL-turneringen for menn.

PS! Norges herrelandslag er kvalifisert for OL, der trener Petter Thoresens mannskap møter Sverige, Finland og Tyskland i det innledende gruppespillet. Norges kvinnelandslag lyktes ikke med å kvalifisere seg.