Norges Aarnes Hvammen: Disse to bør nektes OL-start

Verdens raskeste skøyteløper og den tredobbelte VM-gullvinneren på 1500 meter bør nektes å stille til start i vinterlekene i Sør-Korea om to måneder.

Det mener Norges nest raskeste skøytesprinter, Espen Aarnes Hvammen (29).

– Ja, jeg mener at både Pavel Kulisjnikov og Denis Juskov bør nektes deltagelse fordi de allerede har «anti doping rule violations». Det vil si at de er tidligere domfelt i dopingsaker, sier Espen Aarnes Hvammen til VG.

V-cupen i Salt Lake for to år siden: – Får se ny v-rekord på 500 m

SIKTER MOT OL: Espen Aarnes Hvammen (29) har slitt med å finne tilbake til seierteknikken. Nå skal han trene i Salt Lake og Calgary frem til jul i håp om å kvalifisere seg til én av tre norske sprintplasser i OL i februar. Foto: Martin de Jong

Landslagsløperen var første norske skøytesprinter under 35 sekunder på 500 meter (34,73). Inntil februar forrige sesong var han innehaver av den norske rekorden på distansen med 34,53 (20. november 2015). Da ble den senket av Håvard Lorentzen (25) til 34,43 i sprint-VM.

500 meter fredag

Nå er Aarnes Hvammen i Salt Lake, som reserve på det norske laget foran sesongens fjerde verdenscup.

Fredag starter verdensrekordholder Pavel Kulisjnikov på 500 meter, lørdag starter Denis Juskov på 1500 meter. Han har vunnet gull på 1500 meter i distanse-VM tre ganger: 2013, 2015 og 2016.

De to russerne har imidlertid vært involvert i dopingsaker til sammen tre ganger. Denis Juskov da han som 19-åring ble utestengt fire år etter å ha testet positivt for marihuana, Kulisjnikov testet positivt på metylheksanamin etter å ha vunnet 1000 meter foran Håvard Lorentzen i junior-VM i 2012. Han ble utestengt i to år.

I fjor ble han utestengt etter å ha testet positivt på den forbudte hjertemedisinen meldonium. Utestengelsen ble ikke lenge etter opphevet, og Kulisjnikov kunne igjen konkurrere.

Etter den internasjonale olympiske komités betingede utestengelse av Russland fra OL 9. til 25. februar, er imidlertid Espen Aarnes Hvammen klar på at de ikke bør tildeles OL-akkreditering og få lov til å delta i Pyeongchang.

– I prinsippet er jeg også for at utøvere med russisk pass som kan bevise at de er og alltid har vært rene skal kunne få være med i OL på lik linje med andre. Men når det gjelder tidligere utestengte utøvere er jeg usikker på hva praksisen kommer til å bli, sier Espen Aarnes Hvammen til VG.

OL-kvoter skøyter Norge Menn 500m: 3 1000m: 3 1500m: 3 5000m: 3 10 000m: 1 Felles: 1 Lagtempo: Lag Kvinner: 500m: 1 1000m: 2 1500m: 2 På 500m og 1000m er Håvard Lorentzen og Hege Bøkko kvalifisert iht Olympiatoppens krav: Én topp seks v-cup, eller to topp 12.

Det kommer an på hvordan «athletes must not have been disqualified or declared ineligible for any Anti-Doping Rule Violation» skal tolkes. Dersom det betyr alle utøvere som tidligere har vært utestengt ikke får være med, så blir det jo tynnere fra Russland på 500, 1000 og 1500 meter. Både Denis Juskov og ikke minst Pavel Kulisjnikov har vært utestengt for doping, sier Espen Aarnes Hvammen.

Databasen fra Moskva-lab

Han understreker at det bør tolkes slik han gjør innledningsvis. Han vil ikke se dopede utøvere på isen i Pyeongchang eller OL, uavhengig av hvilken nasjon de representerer.

– Jeg mener det bør stilles meget strenge krav til tidligere testing-historikk. Det som er interessant i denne sammenhengen er jo hva som skjer med den gjenopprettede databasen fra 2012 til 2015 som WADA (verdens antidopingbyrå) har fått tak i fra Moskva-laboratoriet, sier en engasjert Espen Aarnes Hvammen.

Han mener IOC må være knallharde mot Russland og en hver link til det organiserte, statsfinansierte dopingprogrammet må innebære at man ikke inviteres til OL.