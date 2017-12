LILLEHAMMER/OSLO (VG) Etter glimrende hopping startet Norge 46 sekunder foran Tyskland – men de ble tatt igjen. På oppløpssiden var Jørgen Graabak (26) nådeløs.

Graabak gikk store deler av sisteetappen og lurte bak tyske Fabian Riessle, før han dunket forbi og distanserte ham på oppløpet.

Dermed sikret Melhus-mannen lørdagens tredje norske seier av tre mulige Lillehammer, etter at Maiken Caspersen Falla og Johannes Høsflot Klæbo sørget for jubel tidligere på dagen.

– Det smakte godt. Laget gjorde en kjempeinnsats i bakken. Tyskland var jo suverene forrige sesong. Jeg var glad for å komme først i mål, sier Graabak til NRK.

Frankrike tok tredjeplassen.

Om Graabak: Sensasjon i OL - så nær karrierestopp

Petter Northug fikk ikke muligheten til å kjempe om sprintseieren, etter at han røk ut i prologen:

Etterlengtet Riiber-comeback

Riibers hopp var det lengste av samtlige. En herlig markering på hans comeback i verdenscupsammenheng, etter at kombinerttalentet mistet Lahti-VM og flere måneder med verdenscupkonkurranser grunnet en skulderskade.

Allerede i 2016 var Riibers ulykkesliste lang, med fall, kollisjoner, skulderskader og gjenglemte hoppdresser.

– Dette lover bra. Det var tungt å komme i gang igjen, men godt. Jeg har jo vært ute i nesten tre sesonger. Jeg har vært "superdigg" i hele sommer, men fikk en liten nedtur da jeg ble syk foran NM. Det var klokt å vente til Lillehammer med å konkurrere igjen, sier Riiber.

Norge skaffet seg et fantastisk utgangspunkt etter hoppingen. Jørgen Graabak (97 meter), Jarl Magnus Riiber (102,5 meter), Jan Schmid (93,5 meter) og Espen Andersen (98 meter) sørget for at Norge startet hele 46 sekunder foran Tyskland.

Tyskerne hentet jevnt og trutt inn Norges forsprang, før Riiber sendte ut Graabak på sisteetappen side om side med Tyskland. Den oppgaven viste seg å ikke være for stor for 26-åringen.