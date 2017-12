Mener Tour de Ski-starten beviser at Northug burde vært tatt ut

Etter en skuffende Tour de Ski-åpning for langrennsherrene mener Hallgeir Martin Lundemo at Petter Northug ikke burde vært vraket.

– Vi som var på intervalløkt med Petter Northug og Emil Iversen like før jul, vet at det er ingen tvil om at Petter skulle fått testet seg i touren. Det var synd ikke flere så den. Der viste han rå styrke og at han må gå viktige renn, sier Lundemo til VG.

– Spesielt med tanke på at han har hatt ti dager til å bli bedre på. Han hadde ikke gjort seg bort slik flere andre gjorde, utdyper Lundemo.

Han er tidligere treningskamerat av mannen med 31 pallplasser i Tour de Ski og 15 mesterskapsgull. De har også bodd sammen.

Northugs OL-plass i fare. Han ble vraket til Tour de Ski - akkurat som han ble til verdenscupåpningen i Ruka. Da reagerte han med sinne.

Istedet for å gå med eliten i Sveits, skal Northug gå stafett i Strindheim på nyttårsaften i likhet med Johannes Høsflot Klæbo, ifølge Adressa.

Finn Hågen Krogh, Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar kom seg til finaleheatene mens de fem andre uttatte røk i prologen på tourens åpningsdag.

– Jeg trodde han skulle bli tatt ut etter intervalløkten. Man vil alltid ha bruk for en kapasitet for Petter og OL er ikke i morgen, så veien dit er ikke stengt. Men utenom å bli skadet er tour-vrakingen det verste som kunne skjedd, mener Lundemo.

VENNER: Hallgeir Martin Lundemo og Petter Northug Foto: Simen Grytøyr , VG

Intervalløkten Lundemo omtaler fant sted i Grova 20. desember klokken 11.30 hvor han fungerte som sekundant. Landslagstrener Tor Arne Hetland var ikke til stede.

– Det kan føles ut som han blir motarbeidet. Man kunne jo gjort det enkelt og latt han fått sjansen. Og heller la han drite seg ut. Da hadde man sluppet alle spekulasjoner, sier Lundemo.

Petter Skinstad, selv langrennsløper og ekspert, synes resultatene lørdag ikke var veldig uventet. Men likevel ville han tatt ut Northug hvis det var opp til han.

– Jeg tror alle som er interessert i langrenn, landslagsledelsen spesielt, er interessert i å se Northug tilbake i toppform. Jeg stusser imidlertid over at Petter ikke har gått andre skirenn siden Lillehammer, da det arrangeres skirenn hver eneste helg og stort sett hver eneste dag i romjula, sier Skinstad.

– Dette fremstår noe spesielt hvis skirenn er noe som trengs for å komme i form, men det gjøres sannsynligvis noen vurderinger rundt det som jeg ikke har innblikk i, legger han til.

Tidligere har Northugs form hatt godt av Tour de Ski.

– Jeg tror ikke vrakingen har all verden å si for mulighetene hans til å gå fort på sprint i OL. Det fremstår for meg som rimelig åpenbart at landslagsledelsen vurderer Northug som aktuell til sprint og teamsprint i OL, og kun det. Da er ikke Tour de Ski viktig med tanke på OL-uttaket, sier Skinstad.

Northug kan overbevise i skandinavisk cup i Piteå, NM og verdenscup i Plancia. Likevel virker det til at Northug trosser landslagsledelsens råd og ikke går i Piteå.

– Jeg tror ikke Petter hadde vært interessert i å gå OL dersom han ikke hadde god nok form. Jeg syns det er synd at landslagsledelsen ikke har gitt han de rammene og mulighetene basert på hans historikk og alt han har levert av prestasjoner. Dessverre nå så er jeg redd for at han ikke har det som skal til for å komme til OL og det syns jeg er synd, sier Fredrik Aukland, NRK-ekspert, til kanalen.

