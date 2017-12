HAMAR (VG) Andreas Martinsen (27) får ikke lov til å spille for ishockeylandslaget i OL om to måneder fordi kontrakten hans i NHLs farmerliga er for god.

– Det kunne blitt mitt første OL. Men i og med at jeg har en enveiskontrakt, er jeg uaktuell, bekrefter Andreas Martinsen overfor VG.

Åtte norske spillere i NHL Mats Zuccarello (debut 2010), Espen Knutsen (1997), Ole Kristian Tollefsen (2005), Patrick Thoresen (2006), Jonas Holøs (2010), Andreas Martinsen (2015), Anders Myrvold (1995), Bjørn Skaare (1978)

Det krever en forklaring:

Andreas Martinsen ble ikke tatt ut til daværende trener Roy Johansens (57) OL-lag i 2010 da han spilte for svenske Leksand eller i 2014 da han spilte for Düsseldorf. Etter suksess for den tyske toppklubben fikk han kontrakt med Colorado Avalanche i NHL.

Han spilte 110 kamper over to sesonger for Denver-klubben før han ble «tradet» til Montreal Canadiens foran NHL-sluttspillet forrige sesong. Andreas Martinsen fikk spille 11 kamper for klubben som har vunnet flest sluttspill om Stanley Cup i NHL (24 ganger).

Tjener 5,6 mill.

Foran denne sesongen ble han byttet bort til Chicago Blackhawks i verdens beste liga, etter å ha undertegnet en ettårskontrakt verd 5,6 millioner kroner med Montreal Canadiens.

Det er en såkalt enveiskontrakt, som betyr at han har samme lønn i NHL og NHLs farmerliga AHL, der han nå har spilt 22 kamper – og spiller – for Rockford IceHogs, Chicago Blackhawks farmerlag, eller «B-lag» om du vil.

Kontrakten binder ham til NHL. For første gang på 20 år har den privat eide ligaen sagt nei til å frigi ligaens spillere for OL-spill to uker i februar.

– Hadde jeg hatt en toveiskontrakt og spilt i AHL, kunne jeg spilt i OL, slår Andreas Martinsen fast.

«Toveiskontrakt» innebærer en (høy) lønn ved spill i NHL, en (mye lavere) ved spill i AHL. Spillere med denne typen kontrakt kan delta i OLs ishockeyturnering for sine respektive landslag.

(Saken fortsetter under klippet fra 2017-VM med bl.a. Andreas Martinsens utligning mot Finland)

– Ettersom ikke alle de beste er med i OL (NHL-spillerne), vipper det mot at jeg heller ville ha vært her, sier Andreas Martinsen med tanke på hva han ville valgt hvis han var i sistnevnte kategori (toveiskontrakt i AHL).

Han sier at han trives bra «her» og har funnet seg til rette sammen med samboeren Camilla Jørgensen og deres 15 måneder gamle datter, Olivia. Parets barn nummer to er ventet «når som helst».

Drømmen er NHL

– Jeg er ikke her nede (i farmerlaget) for å bli gjemt bort. Men jeg må være tålmodig. Blir det slik at jeg her hele sesongen, drar jeg hit igjen neste sesong. Drømmen min er fortsatt å spille i NHL, svarer Andreas Martinsen på spørsmål om fremtidsutsiktene.

– Jeg føler at jeg har funnet tilbake til mitt gamle jeg, og at jeg har fått mer selvtillit. I NHL blir man fort litt robot; redd for å gjøre feil og for opptatt av å sikre en plass i lagoppstillingen til neste kamp, sier han.

Han er nest eldst av alle spillerne i Rockford IceHogs og sjeftreneren, Jeremy Colliton (32), er bare fem år eldre enn Martinsen, en av totalt åtte norske spillere (se infoboks) i NHL siden avdøde Bjørn Skaare var den første i 1978/79-sesongen (en kamp for Detroit Red Wings).

– Laget består av mange rookies (unge nykomlinger). Det betyr at jeg må ta ansvar i garderoben. Det er en ny utfordring for meg og bra for min utvikling. Alle spillerne her er gode og er villig til å gjøre hva som helst for å komme til NHL, sier Andreas Martinsen.

PS! Andreas Martinsen satt «strandet» i Montreal i et par uker før han fikk arbeidsvisum for USA. Derfor mistet han Rockford IceHogs fire første kamper i AHL (American Hockey League). Familien har nå funnet en leilighet etter å ha bodd én måned på hotell i Rockford i delstaten Illinois.

