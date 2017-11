Håvard Holmefjord Lorentzen (25) ser bare sterkere og sterkere ut i starten av OL-sesongen. Fredag vant han sin andre verdenscupseier.

I forrige helgs verdenscupåpning i Heerenveen smalt Håvard Holmefjord Lorentzen (25) til med sin første verdenscupseier, da han vant 500 meter, og ble deretter nummer tre på 1000 meter.

Før helgens stevne på hjemmebane i Stavanger uttalte han selvsikkert at han blir «bedre og bedre» for hver trening.

På fredagens 500 meter i Stavanger viste han at han mener alvor.

VG oppdaterer saken!

I par med nederlandske Kai Verbeij (23) slapp Lorentzen igjen noen meter på de raskeste i starten, men når Fana-løperen får opp toppfarten kan få matche ham.

Han skled til slutt over målstreken på 34,64 og sikret nok en seier, 0,02 sekund foran nederlandske Hein Otterspeer.

Polske Artur Was ble nummer tre.

– Det er ingen løpere i verden som er bedre enn Lorentzen i siste ytre. Der er han i en helt egen klasse, utbrøt NRKs ekspertkommentator Even Wetten da seieren var sikret.

Norges sprinttrener Jeremy Wotherspoon lot seg imponerer av sin elev.

– Det var et bra eksempel på karakteren hans. Han hadde en god konkurranse sist helg. Det var en test for ham når mange forventet at han skulle gjøre det igjen og han bestod, sier han til NRK.

Senere i ettermiddag kan det bli mer moro, for klokken 16.55 skal Lorentzen gå 1000 meter.

PS! Tidligere fredag ettermiddag ble Hege Bøkko (26) nummer elleve på kvinnenes 500 meter. Japanske Nao Kodaira vant løpet, og satte samtidig verdensrekord for lavlandsbaner da hun gikk inn på 37.08.