Løfshus varsler Northug-prat etter NIF-harselering

BEITOSTØLEN (VG) Petter Northug (31) har ikke ligget på latsiden i sosiale medier de siste ukene. Denne gangen er det idrettstoppene Inge Andersen og Tom Tvedt som får gjennomgå.

– Vi har en del spilleregler med tanke på sosiale medier. Når han kommer inn på landslaget nå, så kommer vi til å ha en gjennomgang med ham om det selvsagt, sier Vidar Løfshus til VG, som innrømmer å ha hørt «om en viss harselering» av de to idrettstoppene i sosiale medier.

Vil ha folkeskikk



Skistjernen, som for øvrig ikke har ankommet Beitostølen før fredagens langrennsåpning, startet å legge flere bilder på Instagram dagen etter at Idrettsforbundet åpnet opp for at pressen kunne se organisasjonens reiseregninger fra 2012 og fremover i tid.

I de 16.000 bilagene det er gitt innsyn i kommer det blant annet frem at de to idrettstoppene har drukket alkohol for titusenvis av kroner på fellesskapets regning. Landslagssjef Løfshus mener likevel at landslagsutøverne, som Petter Northug blir allerede på mandag, har et ansvar for hva de legger ut og «liker» i sosiale medier.

– Når du ser hva slags folk som kommenterer og nettroll som henger seg på, så trenger ikke du være en som oppmuntrer til at det mobbes og harseleres med folk.

– På generelt grunnlag sier jeg at man må utvise god folkeskikk, sier Løfshus på spørsmål om hva han synes om Northug-bildene.

Her er to av bildene Petter Northug har lagt ut de siste to ukene.

AKTIV INSTAGRAM-BRUKER: Petter Northug (høyre) har lagt blant annet lagt ut de to bildene til venstre på sosiale medier den siste tiden. Foto: VG/skjermdump

– Ingen tar dette ille opp



– Kan han fortsette å legge ut slike bilder når han kommer på landslaget?

– Det må vi ha en grundig diskusjon på. God folkeskikk er på en måte det grunnleggende her, så skal vi ta det internt med tanke på hva vi tolererer og ikke, sier Løfshus.

Northug-manager Are Sørum Langås kaller bildene for «karikaturer» eller «satire».

– Ingen tar dette ille opp. Det bekreftet også kommunikasjonssjef i idrettsforbundet, Niels Røine, i et intervju forrige uke, skriver han i en SMS til VG.

– Glimt i øyet



Administrasjons- og markedssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, er ikke like lunken til Northugs Instagram-sprell som Løfshus. Han sier til VG at skiforbundet ikke har mottatt noen reaksjoner fra andre på bildene.

ETTERTRAKTET: Som intervjuobjekt, landslagssjef Vidar Løfshus, her fra onsdagens pressetreff på Beitostølen. Foto: Goran Bohlin

Bjervig mener Northug alltid har en humoristisk tone, er spissformulert og provoserer litt med glimt i øyet.

– Det er det han har gjort denne gangen også.

– Hvordan han skal te seg på sosiale medier når han kommer på landslaget?

– Petter er den mest erfarne utøverne når han kommer inn på laget, så han har nok god kontroll på hvordan han skal oppføre seg, sier Bjervig.

Skiforbundstoppen sier at hvis det dukker opp spesielle tilfeller i sosiale medier blant løperne, så er de nødt til «å ta det der og da», men påpeker at det i dette tilfellet trolig kommer til å gå bra.

– Men er dette innenfor hva man kan legge ut?

– Det er hans kanal, hans måte å spissformulere budskap. Av og til kan man synes det er morsomt og av og til at det er nok, sier Bjervig.