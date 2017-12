Løfshus snakket ut med Northug etter sosiale medier-bråket

LILLEHAMMER (VG) Under lagmiddagen torsdag fikk Petter Northug (31) og landslagssjef Vidar Løfshus endelig renset luften.

Det skjedde etter at skistjernen har harselert med NIF-topper, lagkompiser og landslagsledelse på sosiale medier i rundt en måned.

– Jeg og han hadde en diskusjon i går rundt middagen. Vi pratet rundt det som hadde skjedd den siste tiden. Han sier han gjorde det stuntet med bakgrunn i humor og som han jobber med sosiale medier og sin egen markedsføringsplan. Det er en del av varemerket hans. Så synes vi han gikk vel langt i denne posten her. Det sier han at han respekterer, sier Løfshus til VG.

Mener det var humor



De to snakket sammen for en sjelden gang sammen på tomannshånd. Landslagssjefen forteller at det er første gang de to sitter ned siden et møte i Trondheim i våres.

– Det var en god samtale hvor vi tok opp uttaket til Kuusamo og sosiale medier, sier Løfshus.

Nå gjenstår det at Northug sosiale medier-oppførsel blir tema under et utøvermøte i løpet av helgen. Løfshus understreker at det ikke vil stå et eget punkt om Petter Northug og sosiale medier. For å illustrere alvorlighetsgraden sier landslagssjefen at sosiale medier faller innunder punktet «eventuelt».

På VGs spørsmål om Northug fortsatt mener, selv etter at enkelte lagkamerater reagerte, at posten var innafor rammene av hva som er akseptabelt, svarer Løfshus slik:

– Han mener ærlig og oppriktig at det var humor - og at det var ment sånn. Han hadde også full respekt for at andre oppfattet det annerledes.

Petter Northug var selv lite snakkesalig om emnet da det kom opp under hans pressekonferanse.

Sjekk hva han sa om sin egen Instagram-bruk under.

– Mer enn nok mann



Ingvild Flugstad Østberg, som er en del av tillitsutvalget til langrennsløperne, håper Northug forklarer seg overfor lagkameratene.

– Sosiale medier har blitt en del av hverdagen. Da skal det være visse regler der også som vi må forholde oss til som lag. Han er jo en del av det nå, sier Østberg til VG - og fortsetter.

– Et steg går grensen for alle. Man kan se humoren i mye, men noe er heller ikke greit. Det tipper jeg Petter tar med guttegruppa og han er mer enn nok mann for det, han. Det takler han bra, sier Gjøvik-jenta.

