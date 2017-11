Løfshus om uttaket: – Northug er frustrert, irritert og sur

Sportssjef Vidar Løfshus forteller til VG at Petter Nothug er svært lite fornøyd med at han ble vraket til verdenscupåpningen i Kuusamo.

Som VG skrev søndag kveld er altså Northug vraket til verdenscupåpningen.

Northug ble syk og måtte stå over Beitostølen, men søndag friskmeldte han seg selv og ga landslagsledelsen beskjed om at han ville gå i Kuusamo.

Northug har sitt eget team, men går i følge kontrakten med skiforbundet inn på landslaget i dag og frem til sesongen er over.

Sportssjef Vidar Løfshus forteller at de inngikk en avtale med Northug i Val Senales om at han måtte vise form i Bruksvallarna og på Beitostølen for å få gå i Kuusamo.

– Tor Arne (Hetland) hadde et møte med Petter i Trondheim i går kveld. Han er uenig med oss i uttaket. Han er frustrert. Han ga uttrykk for det. Og det skjønner jeg godt. For det er en ting som betyr noe for Petter nå, og det er å komme seg til OL, sier Løfshus til VG.

– Ble Northug forbannet over vrakingen?

– Det må han si selv. Han ble irritert. Sur. Han liker det ikke. Han har vunnet i Kuusamo før. Som alle andre er han ivrig etter å komme i gang, svarer Løfshus.



Northugs lagkamerat Chris Jespersen sier dette om Northug og landslaget:

Løfshus er helt klar på at pallkandidater ikke kunne vrakes til fordel for Northug i Finland kommende helg.

– Han fikk sykdom og klarte ikke å stille på Beitostølen, dermed fikk han ikke vist form. Vi kunne ikke ta ut Petter på bekostning av pallkandidater, sier Løfshus til VG.

OL-sjansene er redusert



VGs kommentator Leif Welhaven er ikke overrasket, men han syns det er synd at Northug ikke er med i troppen til Kuusamo.

– Northug er den eneste norske herreløperen som har vunnet individuelt gull på distanse siden Oddbjørn Hjelmeset i 2007. I Sør-Korea har han et langt større potensial enn de aller fleste norske, så derfor er det synd om sjansene hans til å lykkes ikke blir optimalister, sier Welhaven og legger til:

– Lillehammer-løypene passer ham langt dårligere enn i Kuusamo, dermed blir Northugs sjanser redusert.

Sundby: Han må få en sjanse



Martin Johnsrud Sundby vant 15 kilometer klassisk på Beitostølen fredag, han var krytallklar på at han mener Northug må få en sjanse til å kvalifisere seg til OL.

– Jeg må få si det sånn at han må få muligheten til å slå seg inn på laget. Det må han. OL-laget krever at han får mulighet til å prøve seg, men det er ikke min jobb å ta ut det, sa Sundby.

Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Pål Golberg og Finn Hågen Krogh var forhåndsuttatt til Kuusamo.

I tillegg skal Simen Hegstad Krüger, Hans Christer Holund, Didrik Tønseth, Sondre Turvoll Fossli og Eirik Brandsdal.