Løfshus OL-advarer flere løpere etter kriseresultater

LENZERHEIDE (VG) Landslagssjef Vidar Løfshus er ikke med på at det er noen krisestemning i det norske herrelaget. Men han erkjenner at formpilen må snu for flere, dersom de ønsker flybilletter til OL i PyeongChang.

– Det er noen som holder nivået og noen er et stykke unna. De har en jobb å gjøre frem til OL, hvis de i det hele tatt blir tatt ut til ett, sier Løfshus – når VG spør hva slags svar landslagssjefen har fått etter tre etapper i Tour de Ski.

Flere presterte svakt



Han står igjen med flere spørsmålstegn. Nok en gang gikk det svært dårlig med flere av de norske herreløperne under jaktstarten mandag.

Løfshus påpeker at Norge allerede har tatt ut gode løpere i Martin Johnsrud Sundby, Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger til OL i februar. Men det skal i utgangspunktet et sted mellom fem og åtte løpere til med.

Han svarer han blir «overrasket over det som skjer» med både Didrik Tønseth, Sjur Røthe og Finn-Hågen Krogh på VGs spørsmål om hvem som er i faresonen før et OL-uttak gjøres.

– Selv Krogh sliter med tanke på å kvalifisere seg til distanse i OL?

– Han har bommet fullstendig på det som handler om klassisk i år. Så er det skøyting som må være hans greie. Så er han litt sånn at når det stopper, så stopper det i hodet hans også, sier Løfshus.

– At flere sliter, er det en fordel for Petter Northug?

– Ja, det er en fordel hvis han skal konkurrere om de plassene, så er det en fordel at andre går dårlig. Men han vil jo kvalifisere seg fordi han går fort selv. Og det kommer han til å sørge for, sier Løfshus.

BEKYMRET FOR FLERE: Landslagssjef Vidar Løfshus, her etter jaktstarten i Lenzerheide i Sveits mandag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Langt bak



Touren skulle være en del av formoppkjøringen til lekene for flere av utøverne. Men som skulle være lystbetont har i stedet blitt en hodepine.

Kun Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund har levert stabilt gode resultater i distanseløpene og er på en sjette- og syvendeplass i sammendraget.

Niklas Dyrhaug og Emil Iversen har hatt en grei start på touren, mens det har gått ordentlig på tverke for Røthe, Krogh og Tønseth. Trioen er nummer 40, 44 og 46 i Tour de Ski sammenlagt. Det er et hav av tid opp til sammenlagtleder Dario Cologna. Faktisk over fire minutter.

Må se om laget har gjort feil



Tønseth gikk for øvrig rett gjennom pressesonen etter jaktstarten mandag. VG fikk heller ingen ord med Røthe, mens Krogh åpnet opp om situasjonen han er i nå.

– Vurderer du å dra hjem?

– Ja, det kan jeg gjøre. Jeg har aldri vært i denne situasjonen der ting ikke funker. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.

Sesonginnledningen har i det hele tatt vært tung for flere norske herreløpere.

– Det kan være mange faktorer. Det er vanskelig å konkludere med noe. Det kan være kollektivt. Vi må se nærmere på om det er noe vi har gjort feil som lag, sier Krogh. Han har selv økt treningsmengden med rundt 50 timer denne sesongen.

– For det kan det være?

– Både ja og nei. Vi gjør jo mye individuelt på hjemmebane også. Flere kan ha blitt ivrige. Man har lyst til å bli bedre. Da kan det bikke andre veien. Det er vanskelig å si om det er det vi gjør på samling eller hjemme.

– Hva tenker du om dine egne OL-sjanser nå?

– Vi skal slite med å fylle opp et OL-lag til slutt, sier en oppgitt Krogh.

Stygg verdenscup-statistikk



Frem til dagens jaktstart hadde de fem norske allroundutøvere som ikke er forhåndsuttatt til OL totalt 42 verdenscupresultater å vise til. Kun fem resultater viser topp seks-plassering.

Én topp seks-plassering – eller to ganger topp 12 – er blant annet Olympiatoppens minstekrav for en OL-plass. Krogh svarer følgende på om den statistikken forteller noe om bildet så langt.

– Vi vet vi har gått dårlig og ikke er på pallen. Det er dit vi prøver å komme, sier finnmarkingen.

– Bjørgen kan ha dårlige helger også



Emil Iversen er nå nummer 19 i tour-sammendraget – drøye to minutter bak ledende Cologna. Han mener det er et godt spørsmål at flere av utøverne fra Norge sliter.

– Jeg har gjort meg mine tanker om det, sier Iversen, uten å ville utdype det overfor VG.

– Jeg har i hvert fall gjort meg mine tanker om hva jeg vil gjøre annerledes neste år. Samtidig føler jeg at jeg har gjort det jeg skal i år også. Marit Bjørgen kan ha dårlige helger hun også. Det er det som er kult med langrenn, men det er kjedelig at det går så dårlig, sier nordtrønderen.

Niklas Dyrhaug ligger nå på en 16. plass i Tour de Ski. Han har fått et stort løft etter at han har slitt med prolaps tidligere i vinter. Han mener det er vanskelig å sette fingeren på hva som er galt.

– Men vi må ta den praten i dagene som kommer. For min egen del er jeg glad for at ting fungerer. Nå har jeg vært smertefri i 14 dager. Da peker pilen rett vei, sier Tydal-mannen.