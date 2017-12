Lege-prat avgjør Sundbys tour-skjebne

Martin Johnsrud Sundby (33) har ikke trøbbel med sykdom og har klar forbedring med luftveiene, men det er fortsatt helt uvisst om han stiller til start i Tour de Ski.

– Martin skal ha en prat med lege Petter Olberg i løpet av dagen om Tour de Ski, sier landslagstrener Tor-Arne Hetland til VG i 12.00-tiden – på spørsmål om Sundby faktisk stiller til start når første etappe – sprinten i Lenzerheide – går av stabelen lørdag 30. desember.

– Så ingen beslutning er tatt om han går?

Nei, vi tar en siste sjekk med lege Petter Olberg og med Martin. Men som Vidar sa i går, alle er friske og raske av dem som er tatt ut. Så tar vi en skikkelig runde med Martin og Petter senere i dag, sier Hetland, som ikke vil tidfeste avgjørelsen.

Hetland sier at det er meldt mildvær, fine forhold og «ikke minst at det trolig hverken blir ti eller tjue minus» på Tour de Ski-destinasjonene. Det taler til fordel for Sundbys luftveier og deltakelse.

Reiser torsdag?



Norges herretropp til Tour de Ski: Didrik Tønseth, Finn-Hågen Krogh, Sjur Røthe, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund, Emil Iversen og Sindre Bjørnestad Skar.

Bakgrunnen for usikkerheten er at Sundby – som er i god form – har slitt med luftveiene i en lengre periode. Lege for allroundlandslaget herrer, Petter Olberg, fortalte VG for seks dager siden at noen avgjørelse da ikke var tatt. Det samme var tilfellet for to dager siden.

Landslagssjef Vidar Løfshus sier til VG at status tirsdag kveld var at Sundby skulle reise nedover til Mellom-Europa, at han er helt frisk og føler seg mye bedre i luftveiene, men at det er Hetland som har kommunikasjonen med Sundby fra dag til dag.

Løfshus opplyser også om at Sundbys plan er å reise sørover i morgen, torsdag 28. desember. Derfor må en avgjørelse komme i løpet av dagen i dag.



Northug er klar



For Petter Northug betyr et eventuelt Sundby-forfall at han er med i Tour de Ski-troppen.

Det er en vei til OL som Northug har ønsket å gå. Løfshus sier at han har vært i kontakt med Team Northug. Skistjernen har opphold seg på hjemlige trakter i Mosvik hvor han har trent.

– Han er klar hvis noen blir syke på kort varsel, sier Løfshus.

– Men har Northug lagt planer for om han ikke får gå Tour de Ski?

– Da vet han hva som er veien til OL og han er klar for å brette opp ermene for det, sier landslagssjefen.