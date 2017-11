Langrennsstjernene reagerer på idrettstoppenes vinflasker til 1795 kroner

BEITOSTØLEN (VG) Langrennsdronningen Marit Bjørgen (37) mener det er viktig å vite hvor grensen går for idrettstoppene når de skal drikke alkohol på idrettens regning.

Det ble nylig kjent at tidligere generalsekretær i Norges Idrettsforbund Inge Andersen bestilte vinflasker til 1795 kroner flasken, da han var vert for IOC i Holmenkollen i 2015. Kjøpet var godkjent av idrettspresident Tom Tvedt.

Marit Bjørgen etterlyser grenser.

– Nå skal ikke jeg ta den debatten, men at det blir utdelt et glass vin eller to på middag med sponsorer og sånt, det skjønner jeg. Men så er det hvor grensen går. Den har vel gått over om man har en barregning klokken 02 om natten, sier Bjørgen til VG.

Så du denne? Idrettstoppenes festbilag legges frem: Konjakk, magnumflasker og østers.

– Har du noen gang drukket vin til 1795 kroner flaska?

– Det tror jeg ikke. Da må jeg ha blitt påspandert, svarer Bjørgen og ler litt.

Hun sier også:

– Jeg tror du kan få et godt glass vin til under den prisen.

Langrennsløperne sesongåpner med 10 kilometer klassisk for damene fredag, herrene går 15 kilometer.

Det høres voldsomt ut



Maiken Caspersen Falla er favoritt på sprinten lørdag. Hun mener det er viktigere ting å bruke pengene på enn rådyre vinflasker.



– Det høres litt voldsomt ut. Men vi vet jo ikke hvem de har drukket med, det kan jo være Kongen eller Dronningen, eller høye og viktige personer også. Men det høres litt voldsomt ut. Jeg syns heller de pengene skulle gått til bredden. Jeg vet hvor mye utstyr barn trenger, og anlegg vi trenger i Norge. Pengene burde gå til det, ikke dyre viner, sier Falla til VG.

Les også: Bortreiste Tvedt nektet å si unnskyld for idrettens alkohol-regninger.

Av kvitteringen etter middagen for ti personer kommer det frem at regningen endte på nesten 18000 kroner.

Det ble bestilt to flasker Brunello Salvioni til 1795 kroner stykk, to flasker Chablis Beardy til 815 kroner stykk og to flasker Banyuls til 625 kroner flasken.

– Så selv om det var en middag med IOC, så er det ikke nødvendig med så dyre viner?

– Jeg syns ikke det er nødvendig. Men så har heller ikke jeg noe peiling på hvordan det der fungerer. Vi idrettsutøvere lever ganske jordnært, og det er den holdningen vi liker å ha. Det er ikke noe galt i å være vanlig, svarer Falla.

Kan se stygt ut

Emil Iversen er forhåndsuttatt til verdenscupåpningen i Kuusamo neste helg, men er klar for innsats på Beitostølen. Han syns det er positivt at regningene til idrettstoppene blir tatt tak i.

– Etter det man leser kan det se litt stygt ut. Det virker som det har vært litt løssluppent på noen av de kveldene. Men jeg vet ikke hvem som har vært på de middagene, det kan ha vært sponsorer, det kan ha vært viktige folk. Men det virker som om det kan ha vært litt mye alkohol inne i bildet, sier Iversen.

Han ser ikke poenget med å kjøpe så dyr vin.

– Jeg ville ikke brukt 1795 kroner på ei vinflaske, jeg syns det smaker like godt til 100 kroner, så da kan like godt kjøpe det. Det virker litt overkill altså, sier Iversen til VG.