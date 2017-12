Langrennskometen dropper Tour de Ski

Simen Hegstad Krüger (24) har sagt nei til å gå Tour de Ski. Det kan åpne døra for Petter Northug (31).

Krüger har hatt en strålende start på sesongen. 24-åringen fra Oslo tok sin første verdenscupseier da han vant 15 kilometer friteknikk i Toblach for fire dager siden, da bruste det over for Lyn-løperen.

I morgen (torsdag) kommer uttaket til Tour de Ski. Men VG kan fortelle at langrennskometen står over.

– Jeg skal ikke gå Tour de Ski. Jeg skal fokusere på å gjøre en god treningsjobb for å være i toppform til OL, sier Krüger til VG og legger til:

– Det er det beste for min del. Det er en tett konkurranseperiode. Jeg vil trene i ro og mak for å være bedre forberedt til OL, sier Krüger som er på vei til hytta i Rauland.

Kan gi åpning for Northug



Krüger var 35,2 sekunder foran Johannes Høsflot Klæbo på 15-kilometeren i Toblach forrige helg. Klæbo slo tilbake dagen etter. Begge var selvfølgelig med i den første delen av OL-troppen som ble tatt ut i dag (onsdag).

Krüger har også to 4. plasser i verdenscupen denne sesongen.

Krügers nei til Tour de Ski kan bety at Petter Northug får muligheten.



Northug begynner å få det fryktelig travelt med å kvalifisere seg til OL, med en 31. plass på sprintprologen, som sitt eneste resultat i verdenscupen denne sesongen.



Northug har trent med Emil Iversen i Meråker onsdag. Sprintøkt, skriver Iversen på Instagram under et bilde av de to.

– Petter har blikket rettet mot det som skjer i romjulen. Det er det som er fokus nå, sa Northug-kompis og trener Stig Rune Kveen til VG etter Lillehammer-nedturen.

Tour de Ski starter som kjent i romjulen, nærmere bestemt i Lenzerheide i Sveits 30. desember.

Eksperter VG snakket med tidligere mener Tour de Ski blir Northugs OL-nøkkel.

Norge har en grunnkvote på seks løpere, pluss Emil Iversen som er inne på topp 20-listen i sprintcupen. I tillegg har lederen av Skandinavisk Cup friplass.

I tillegg til Northug ønsker Didrik Tønseth, Finn-Hågen Krogh, Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug å gå. Hans Christer Holund og Martin Johnsrud Sundby er klare om de er friske og vil.

Northug stakk til skogs etter sprintfiaskoen i Lillehammer:

Klar for OL som medaljekandidat



I februar var Krüger med i troppen til VM i Lahti, men 24-åringen fikk ikke starte på noen distanse. Han tror deltagelsen i Tour de Ski kan ha kostet ham toppformen foran VM, derfor tar han ingen sjanser denne gangen.

– Jeg har hatt det litt i bakhodet, ja, sier Krüger til VG.

– Hvordan blir det å reise til OL og være medaljekandidat?

– Det er veldig spennende. Det blir en litt annen nerve enn jeg er vant til. Men det er det jeg har trent for i mange år, svarer Krüger.

Krüger ble nummer åtte i Tour de Ski sist.