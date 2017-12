Krogh frykter OL-planen er feil

DAVOS (VG) Finn-Hågen Krogh (27) er redd for at det norske landslagets OL-plan er feil.

Søndag endte Krogh over halvannet minutt bak franske Maurice Manificat på 15-kilometeren i Davos. I et intervju med VG like etter målgang er 27-åringen bekymret for OL.

Nå vurderer Krogh både å stå over verdenscupen i Toblach neste helg, Tour de Ski og heller ta treningsfri. Det innebærer også å avbryte Norges høydeopphold i Davos som er planlagt å vare til neste torsdag. Avgjørelsen tar han etter en prat med landslagssjef Tor-Arne Hetland.

– Ja. Det må man vurdere når man er et stykke unna der man vil være. Jeg får diskutere med Tor-Arne og høre hvilken plan vi skal legge, sier Krogh til VG.

Bekymret

– Er du redd for at planen dere har fulgt har vært feil?

– Ja. Vi trener jo ikke veldig lite. Det kan bli litt mye innimellom, sier Krogh, som denne sesongen er blitt en del av Hetlands allround-landslag - mens stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo trenes av morfaren og er på sprintlaget.

19, 5, 30, 21, 13, 44, 49, 47 og 27. Det er altaværingens plasseringer så langt denne sesongen. Både resultatene og følelsen i kroppen bidrar til at Krogh er bekymret.

– Når jeg blir sliten, er det ingen krefter å hente. Jeg går bare i en lapskaus hele tiden. Jeg må hente meg inn. Jeg er sliten dypt i muskulaturen. Det kan ta litt tid.

– Hva kan det skyldes?



– Vi har hatt et langt, tøft høydeopphold. Hvis man ikke er helt restituert etter det, kan det balle på seg litt og ta litt lang tid å komme tilbake. Hvis man er kald nå og tør å ta det med ro, kan det kanskje gå bra.

Kan reise hjem

– Vurderer du å ta helt treningsfri?



– Med tre-fire dager på sofaen er man i alle fall helt trygg på at man er uthvilt. Da kan man begynne å trene seg opp igjen. Akkurat nå kjennes det veldig seigt ut.

– Vil du reise hjem fra Davos?



– Det er kanskje det lureste. Det er helt klart et alternativ. Jeg vil nok bestemme meg i løpet av kvelden. Jeg vil spise litt mat, så får man ta en prat. Det virker som det er flere enn meg som har et løp som meg. Vi må kanskje se kollektivt på hva vi har gjort rett før og under sesongen. Dette er absolutt ikke den beste oppladningen til OL. Jeg er bak skjema. Det er ikke så lett å vite hva man skal gjøre, men man må bare stole på at vi klarer å finne ut av det.

Sjefens oppfatning

– Jeg skjønner at løperne er skuffet rett etter at de kommer i mål. Når man får ting litt på avstand, er det lettere å reflektere og ta de korrekte valgene. Nå må vi få løpet på avstand, så skal vi se på dette, sier landslagstrener Hetland til VG.

– Hva tenker du om oppkjøringen dere har hatt og antall dager i høyden slik situasjonen er nå?

– Hva skal jeg si. Vi er ikke fornøyd med resultatene vi har i dag. Samtidig er det jo ganske fint å se at Frankrike, Sveits og Russland er oppe i toppen og gir oss den kampen vi skal ha. Simen Hegstad Krüger gjør jo også et meget bra løp (nummer fire). Hans Christer Holund gjør et bra løp (8). Finn (27) og Sjur Røthe (22) har formstigning fra tidligere. Så skulle man selvfølgelig ha et par av de andre lenger oppe, men det er som det er. Forrige helg så det veldig bra ut. Vi skal ikke grave oss ned over resultatet i dag.

