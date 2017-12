Krogh finaleknust av Ustjugov - nå mener han OL-formen er på vei

LENZERHEIDE (VG) Finn Hågen Krogh (27) smiler bredt etter at han ble parkert av Sergej Ustjugov (25) i sprintfinalen på første etappe av Tour de Ski.

Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Martin Johnsrud Sundby røk i tur og orden ut allerede i prologen på lørdagens Tour de Ski-start.

I kvartfinalen på sprinten forsvant også Sindre Bjørnstad Skar og i semifinalen var det stopp for Emil Iversen.

Tour de Ski Sammenlagtstilling etter én etappe: 1) Ustjugov, 1.58,4, 2) Pellegrino +7,1, 3) Chanavant +13,2 4) Hakola +16,4, 5) Krogh +18,7, 6) Jouve +25,2, 7) Harvey +33,0, 8) Hediger +33,5, 9) Bolsjunov +35,8, 10) Schaad +41,4 Øvrige norske: 12) Iversen + 44,9, 16) Skar +55,7, 35) Sundby +1.08,1, 51) Holund +1.10,4, 59) Tønseth +1.10,0, 61) Røthe +1.11,2, 63) Dyrhaug +1.11,3

Dermed sto til slutt kun Finn Hågen Krogh igjen med norsk flagg på skidressen i sprintløypene i sveitsiske Lenzerheide.

I finalen ble han regelrett parkert av Tour-favoritten Sergej Ustjugov og endte nest sist, men finaleplassen var i seg selv en stor opptur for finnmarkingen.

– Man skal aldri være fornøyd med femteplasser, men i dag er jeg litt fornøyd med at kroppen fungerer, sier en smilende Krogh til VG etter femteplassen i den første av syv Tour de Ski-etapper.

– Alltid hatt troen

Finaleplassen er en massiv opptur for Krogh etter at starten på OL-sesongen har vært preget av plasseringer langt, langt nede på listene. I Davos for tre uker siden kom han seg ikke engang videre fra prologen.

Før en måned siden håpet blodprøver ville gi svar på hva som var galt, uten hell, og i midten av desember lurte han på om hele OL-planen var feil.

Men med lørdagens femteplass er Krogh trygg på at formen peker i riktig vei inn mot OL i PyeongChang i februar.

– Jeg har alltid hatt troen på at jeg kan komme tilbake før OL, sier han til VG.

– Er det gode, gamle Krogh vi så i dag?

– Ja, det må det være lov å si.

Etter lørdagens sprint er Krogh nummer fem sammenlagt i Tour de Ski, 18,7 sekunder bak Ustjugov før søndagens klassiske 15 kilometer.

Sundby over ett minutt bak

Mens Krogh smiler og ser på sprinten som en opptur, ble den en nedtur for lagkamerat Martin Johnsrud Sundby.

31-åringen er allerede ett minutt og åtte sekunder bak Ustjugov i sammendraget, etter at han ble nummer 35 i lørdagens prolog.

– Jeg hadde absolutt håpet å gå videre her. Jeg taper altfor mange verdifulle sekunder i sammendraget her nå. Dermed må jeg starte touren først i morgen. Det er ikke bra, sa Sundby til VG etter prolog-exiten.

Og da Ustjugov gikk hen og vant hele sprinten, og dermed sanket inn flest bonussekunder på første etappe av sesongens Tour de Ski, så det nok enda litt tyngre ut.

– Det blir tungt å ta igjen de sekundene jeg taper i dag. Det blir utrolig viktig med et godt løp i morgen. Kroppen fungerer ganske greit, legger Sundby til.

Tour de Ski går over syv etapper. Lørdag venter det 15 kilometer klassisk for herrene i Lenzerheide.