Kommentator ber Northug ta et oppgjør med seg selv

LILLEHAMMER (VG) Etter svake resultater gjennom fire og et halvt år utenfor landslaget, mener Adressa-kommentator Kjetil Kroksæter at det er på tide for Petter Northug (31) å tenke annerledes.

«Jeg er overbevist om at Petter Northug kan slå tilbake, men den jobben krever at han tar et oppgjør med seg selv. I stedet for å lete etter snarveier, bør han vurdere en retur til landslaget», skriver Kroksæter i en kommentar søndag kveld.

Les også: Northug krisen: Dropper flere renn før jul

– Radikale grep



Etter en helg hvor Northug lørdag gikk sitt første verdenscuprenn denne sesongen, der 31-åringen i sprinten røk ut i prologen og senere droppet tremila søndag, vurderte Kroksæter skistjernens vei videre i et lengre perspektiv.

– Jeg har tenkt tanken om at han bør tilbake på landslaget før, men det blir litt tydeligere når vi ser han sliter med å komme tilbake. Han må gjøre radikale grep for å klare dét. Jeg har forståelse for at han brøt med landslaget den gangen i 2013. Det var noe som ikke fungerte, dårlig kjemi. Men det tror jeg ville vært bedre nå, sier Kroksæter til VG.

– Jevnt nedover



Han trekker i den anledning frem en rekke gode individuelle prestasjoner i norsk idrett den siste tiden. De fleste har opplevd motgang før de har kommet sterkt tilbake. Adressa-kommentatoren mener en sterk lagfølelse står sentralt i oppturene.

Han synes Northug i så måte skiller seg ut i feil og negativ retning.

– Han brøt med landslaget. Etter det synes jeg det har gått jevnt nedover. Det er ett unntak. Det er VM i 2015, sier Kroksæter til VG.

– Nå synes jeg han har mye å tape på å ikke trene med de beste utøverne, ha de beste trenerne, beste støtteapparatet. Det å trene i et godt lag er stimulerende. Han kunne hatt Martin Johnsrud Sundby å strekke seg etter i den ene retningen og Johannes Høsflot Klæbo i den andre.

Bakgrunn: Northug til skogs etter prolog-exit

– Ikke et tema



Han oppfatter situasjonen før Falun-VM som at Northug hadde et veldig behov for å revansjere seg etter promillekjøringen i våren 2014. Skistjernen tok i hvert fall fire VM-gull i Sverige for to og et halvt år siden, noe Kroksæter mener viser at «han kan når han tar seg i nakken».

Det store spørsmålet nå er om han kommer seg til OL i 2018. De neste ukene skal Northug trene. Trolig er han tilbake på startstreken under Tour de Ski i slutten av desember.

Manager Are Sørum Langås skriver følgende i en SMS til VG om Adressa-kommentatorens utspill:

– Det er ikke et tema. Ellers har jeg ingen kommentar.

Eksempelet Kalla



Torgeir Bjørn sier til VG at Northug i sum har hatt flest gode sesonger på landslaget gjennom karrieren, men at man ikke må glemme at motivasjon var en viktig grunn til at han valgte å stå utenfor.

På spørsmål om Kroksæter lanserer en god løsning, svarer NRK-eksperten slik:

– Det er ikke noe fasitsvar på det. Kroksæter har gode argumenter. Som å trene med de beste, noe som må være interessant for Northug. Men så har du eksemplet som trekker andre veien. Charlotte Kalla er utenfor landslaget og har fått grønt lys for det. Hun er kanskje bedre enn noen gang – og mye bedre enn sine kolleger på landslaget, sier Bjørn.