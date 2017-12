Klæbo tar konkurransepause – mister trolig ledertrøya

Stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo (21) skal ifølge landslagssjef Vidar Løfshus prioritere trening fremfor konkurranse frem til midten av januar.

– Johannes har et tøft nok program og kommer til å ta et lite opphold etter sprinten i Davos. Han står over søndagens 15 kilometer i Davos går heller ikke noen av rennene i Toblach den påfølgende helgen, sier Løfshus til Dagbladet.

21-åringen har hatt en fantastisk sesongåpning, og vunnet fem renn av like mange mulige. Han leder dermed verdenscupen sammenlagt med solid margin, men etter lørdagens sprintrenn i Davos er det altså duket for en lengre pause.

Det er åpning for at han går noen innledende etapper i Tour de Ski, men Løfshus svarer «sannsynligvis ikke». Alt handler om å spisse formen til OL i Pyeongchang, og da spiller det liten rolle at sammenlagtseieren i verdenscupen mest sannsynlig er utenfor rekkevidde.

Norges nye langrennsstjerne er en klar gullkandidat i tre-fire øvelser i OL som starter i februar.

