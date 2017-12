Klæbo skjermes: – Kritisk stor pågang

Landslagsledelsen tar grep for å verne om stjerneskuddet Johannes Høsflot Klæbo (21).

Langrennssirkusets største attraksjon kommer ikke til å møte media før helgens verdenscuprenn i Sveits. Etter fem strake seirer, er oppmerksomheten rundt Klæbo så stor at landslagssjef Vidar Løfshus skjermer 21-åringen.

– Generelt er det meget stor medieinteresse rundt langrenn. Når vi får en «wonderboy» som Johannes, som både har det lille glimtet i øyet og leverer resultatmessig, blir pågangen kritisk stor. Derfor er det viktig at vi har tiltak som gjør at han også gradvis tilvenner seg hverdagen som en av de store idrettsheltene, forteller Løfshus til VG.

En av grunnene til at Løfshus omtaler Klæbo som en idrettshelt, er den vanvittige tremilsseieren i duell med Martin Johnsrud Sundby på Lillehammer:

– Skånes

Mens norske herre- og damelandslagsløpere ankom Davos mandag, dro Klæbo hjem til Trondheim etter å ha vunnet begge rennene på Lillehammer forrige helg.

Der har 21-åringen trent for seg selv, skjermet fra både media og den tynne luften på nærmere 1600 meters høyde i den sveitsiske vintersportsbyen.

Lørdag kan Klæbo ta sin sjette strake verdenscupseier når en ny sprint avvikles, etter sensasjonelle resultater så langt denne sesongen. Det bidrar til at interessen for nordmannen er enorm. Men på fredagens pressemøte med Martin Johnsrud Sundby, Marit Bjørgen og de andre stjernene vil Klæbo ikke være tilstede.

Det forklarer Løfshus slik:

– Uansett hvem det er av våre utøvere, prøver vi å skåne de fra det verste trykket når pågangen blir for stor. Johannes, som er utadvendt, håndterer dette veldig godt, men også han har behov for pauser av og til, sier landslagssjefen, som opplyser om at Klæbo vil møte media etter sprinten.

– Beina på jorden

Det er den eneste distansen Klæbo går i Davos.

For trønderen står over søndagens 15 kilometer. Det samme gjelder verdenscuphelgen i Toblach om en drøy uke. I stedet vil Klæbo prioritere trening.

– Johannes har beina godt plantet på jorden. Selv om vi akkurat denne gangen verner litt om ham, er jeg sikker på at han vil håndtere den nye hverdagen sin på en utmerket måte. Han er en moderne, ung mann som byr godt på seg selv og er sin merkevare bevisst gjennom sosiale medier, sier Løfshus om Norges nye langrennsjuvel.

