Klæbo måtte gå til plan B, men spurtet fra resten og vant igjen

RUKA (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) tok inn over ett minutt på Johannes Høsflot Klæbo (21), men i spurten var trønderen overlegen.

– Jeg lekte ikke med dem. Jeg var skikkelig sliten der på sisterunden. Da Martin gikk til hadde jeg det vondt med meg selv. Jeg bet sammen tennene og fikk den nedoverbakken jeg trengte, sier Klæbo til VG etter triumfen på minitouren i Finland.

Han vant spurten enkelt og sier dette om sin egen toppfart:

– Det er greit å ha muligheten til å vinne på oppløpet slik som jeg gjør i dag. Det er positivt å ta med seg. Det er noe jeg må bruke til min fordel.

– Når skjønte du at du kom til å vinne?



– I det jeg gikk inn på oppløpet og fikk med meg den farten jeg gjorde. Da følte jeg at jeg traff bra. Og da jeg gikk ved siden av Martin følte jeg at det gikk, svarer Klæbo.

– Litt Northug



– Det er litt Petter Northug over Klæbo, konstaterte NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn etter å ha sett den unge trønderen slippe frem konkurrentene, henge seg på og så banke dem i spurten på søndagens jaktstart i Ruka.

Ut fra start hadde han et forsprang på 38 sekunder til nærmeste mann, men 21-åringen måtte erkjenne at han ikke ville holde unna.

DOBBELT NORSK: Johannes Høsflot Klæbo (i midten) spurtet inn til seier foran Martin Johnsrud Sundby (til venstre) og russiske Aleksandr Bolsjunov (til Høyre) på jaktstarten i Ruka. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Det var virkelig tøft. Jeg prøvde å gå mitt eget løp, men på tredjerunden kom de veldig fort. Jeg ventet på dem og prøvde å henge på. Det klarte jeg, men det var veldig slitsomt. Bena mine skjelver nå, sier Klæbo i seiersintervjuet.

På oppløpssiden kunne ingen gjøre noe med 21-åringen, som spurtet inn til sin tredje verdenscupseier denne helgen, da han slo Martin Johnsrud Sundby og Aleksandr Bolsjunov (20).

– Han herjer fælt med oss nå, sier Johnsrud Sundby til NRK.

Dæhlie: – Er helt sikker på at han blir den nye store eneren

– En diamant



Landslagssjef Tor Arne Hetland forteller at planen egentlig var at Klæbo skulle forsøke å holde unna og at ingen av landsmennene skulle hjelpe løpere fra andre nasjoner frem.

Planen holdt ikke, men spurten sikret likevel for seier foran en mektig imponert landslagssjef.

– Det er en diamant vi har fått i langrennssporten, og han kan alt. Det eneste han mangler er å strekke hendene i været når han går i mål, sier Hetland til NRK.

– En diamant er vel å ta i, men det har vært en god helg, svarer Klæbo selv.

Og en god helg har det vært. Først vant han overlegent fredagens sprint. Deretter tok han sin første distanseseier med individuell start på lørdag, før han søndag vant jaktstarten og hele mini-touren i Ruka.

Måtte gå for plan B

21-åringen forventet et brutalt løp på søndagens 15 kilometer, og 8,6 kilometer ut i løpet hadde Bolsjunov og Johnsrud Sundby (som startet ett minutt og fem sekunder bak) tatt igjen den unge trønderen.

– Han er ferdig nå, Klæbo. Han sprekker, utbrøt NRK-kommentator Jann Post da de passerte Klæbo.

Han var derimot langt fra ferdig, men måtte gå over til plan B: å stole på egen spurt.

Fredagen viste han at ingen er i nærheten av å holde følge på sprint, og da ingen i den etter hvert tolv mann store tetgruppen tok ansvar og skrudde opp tempoet, greide Klæbo henge med.

– Jeg skjønte ganske tidlig på tredjerunden at det var tøft å holde unna, så det var bare å prøve å gå så billig som mulig, forteller Klæbo til NRK.

I den siste bakkene forsøkte Johnsrud Sundby å riste av seg konkurrentene, men Alex Harvey, Klæbo og Didrik Tønseth bet seg fast.

21-åringen fra Norge satte på turboen på oppløpet og fosset inn til seie

For åtte måneder siden var han i samme situasjon, da han ledet med 22 sekunder før jaktstarten før sesongavslutningen i Canada. Også da ble forspranget spist opp, og Klæbo måtte spurte for seieren.

Resultater 15 kilometer jaktstart, menn:

1. Klæbo

2. Sundby +0,4

3. Bolshunov +1,0

4. Harvey +1,6

5. Chervotkin +6,2

6. Niskanen +7,2

7. Tønseth +8,1

8. Manificat +8,2

9. Holund +8,2

10. Halfvarsson +10,7