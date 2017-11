Klæbo kan sikre seg rekordrask OL-billett

BEITOSTØLEN (VG) Klok av skade vegrer landslagsledelsen seg for å sende Johannes Høsflot Klæbo (21) til Tour de Ski. Løsningen på det er så enkel som den er overraskende.

Trener Tor-Arne Hetland innrømmer at de har gjort erfaringer som tilsier at det for nye og unge løpere kan blir for mye med touren – og samtidig prestere i mesterskap.

Kan bli tour-klar i desember



Man kan få en «down» etter kraftanstrengelsen med syv konkurranser på ni dager i Mellom-Europa.

Samtidig er Tour de Ski konkurransen som avgjør hvilke distanseløpere som kommer til OL. Men Klæbo, som ble nummer to på 15 kilometeren fredag og gikk til topps på sprinten lørdag, kan være sikret billett til Pyeongchang lenge før det.

– Førsteuttaket til OL blir etter Toblach, i midten av desember. Da tar vi ut de største kanonene. Det blir dem som har vunnet skirenn og virkelig viser seg frem, sier Hetland til VG.

– Han kan rett og slett være sikret plass lenge før Tour de Ski?

– Ja, både han og flere. Men da skal de ha utmerket seg og vist det lille ekstra, sier han.

Trenger tid før OL



Klæbo slet på den ene lange distansen han gikk under VM i februar. På både sprint og lagsprint var han i sitt rette element. Derfor har han, morfaren og landslaget vært opptatt av å bedre kapasiteten hans.

Flere dro frem superlativene da han «bare» var snaue 20 sekunder bak Martin Johnsrud Sundby på fredagens konkurranse. Morfaren sier at «Johannes nå er en distanseløper». Han er Klæbos nærmeste støttespiller. Han sier han har fått Tour de Ski-spørsmålet tusen ganger.

– Det kan være en mulighet for å gå starten.

– Dere frykter at det skal ødelegge for OL?

– Det er jo bare fire uker før. Vi trenger litt tid for å kjøre opp mot OL, hvor han selv ønsker å gå flere distanser.

Klæbo er selv svært usikker.

– Døren står åpen. Jeg kommer til å ta en vurdering etter Davos eller Toblach. Det handler om å prioritere og se hva som passer mitt opplegg. Det er grunnen, sier trønderen til VG.

Krüger slet



Da kan han allerede ha fått OL-billetten. Nå kan han ta snarveien til Pyoengchang uten at det er noe press på å gå touren.

Hetland mener Simen Hegstad Krügers fjorår er et godt eksempel på hvordan det kan gå. Lyn-løperen fikk en negativ formutvikling før VM i Lahti på grunn av stor belastning. Krüger tok sin første pallplass under Tour de Ski, ble nummer åtte i sammendraget, men fikk aldri gå under mesterskapet.

– Av og til er det utøvere som kan være kvalifisert til en verdenscuphelg eller tour, men man bør noen ganger vente med den type innsats for å gå for de store tingene, sier Hetland.

Han hadde en prat med Krüger den gangen om det var lurt å gå flere konkurranser på få dager - uten at han nødvendigvis frarådet det.

– Der gikk han jo flott. Men han håpet han skulle gå i VM og være i bedre form. Men den kom aldri etter Tour de Ski, sier landslagstreneren.

