Klæbo dropper Tour de Ski

DAVOS (VG) Johannes Høsflot Klæbo (21) har bestemt seg for hvilke renn han skal gå før OL. Tour de Ski er ikke blant dem.

Trønderen har vært suveren så langt denne sesongen, og har vunnet renn etter renn i verdenscupen.

Men i et tett konkurranseprogram er det ett mål som troner over alle denne sesongen: OL i Pyeonchang i februar.

For å være best mulig rustet til det braker løs i Sør-Korea, har Johannes Høsflot Klæbo, sammen med sine rådgivere, bestemt seg for å droppe Tour de Ski. Hans siste renn i 2017 blir dermed i 10- og 15-kilometeren i Toblach neste helg.

– Jeg har lyst til å gå skirenn. Toblach har vært et åpent spørsmål hele tiden. Det er en vurdering på hva som er best for totalen, sier Klæbo til VG med OL i tankene.

21-åringen har sammen med sprinttrener Arild Monsen og morfar Kåre Høsflot bestemt at han skal gå verdenscup i Toblach (16.-17. desember), Dresden (13.-14. januar), Planica (20.-21. januar) og Seefeld (27.-28.januar) og NM på Vang (11.-14. januar). OL begynner 9. februar.

– Arild, morfar og jeg ble fort enige om at dette er den beste løsningen for meg i år slik utviklingen nå har vært, uttaler Høsflot Klæbo i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Vurdert totalbelastningen



Klæbo skal følge verdenscupsirkuset videre til Toblach for så å legge inn en god treningsperiode i jule- og nyttårshelgen.

– Vi har vurdert totalbelastningen for Johannes. Nå er det viktig med rett konsumering, og ikke overforbruk, av både konkurranser og trening, sier sprinttrener Monsen i pressemeldingen.

