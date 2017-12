Keeper-Haugen utslått av magesjau - savner kaptein Tollefsen

HAMAR (VG) Keeper Lars Haugen (30) forteller om savnet av landslagskaptein Ole-Kristian Tollefsen (33), mens han er isolert på hotellrommet.

Haugen har nemlig fått magesjau foran ishockeylandslagets åpningskamp mot Russland i firenasjonersturneringen på Hamar torsdag kveld.

– Vi merker at han er borte her på landslaget. Han var lederen i laget. Det var ikke uten grunn at han var kaptein. Han hadde killer-instinktet som ikke var så veldig norsk, og det smittet over på oss, sier Lars Haugen til VG i rom 104 på hotell Astoria i Hamar sentrum.

Ironisk nok er han plassert på enerom for ikke å smitte resten av hockeygutta til trener Petter Thoresen (56) foran Norges tre OL-forberedende kamper mot Russland (torsdag 20.00), Frankrike (fredag 20.00) og Slovakia (lørdag 17.00).

Leste du? Patrick Thoresen heier på Russland

Ute av spill lenge

Ishockeylandslagets mangeårige siste skanse hadde fått tilbake matlysten onsdag morgen, men følte seg ikke pigg nok til å være med på et lagbilde i CC Amfi ved lunsjtider.

Ole-Kristian Tollefsen har på sin side ikke vært det siden han ble utslått etter en hodesmell under trening for snart ett år siden. Lars Haugens klubbkamerat i svenske Färjestad har vært satt ut av spill siden han pådro seg hjernerystelsen. Den tidligere NHL-backen takket tidlig nei til VM i mai og utsiktene til et comeback på isen er lik null.

Bakgrunn: Vil leve et normalt liv igjen

– Vi må tilpasse oss og gå videre uten «Tolle» (Tollefsen). Jonas Holøs har overtatt som kaptein, og alle vet hvordan han er. Han er ikke den typen som reiser seg opp og roper i garderoben. Han går foran på isen, sier Lars Haugen.

Han spilte sin første VM-kamp mot Sverige i Kosice for seks og et halvt år siden. Norge, med Tollefsen som kaptein, slo svenskene for første gang og gikk til kvartfinalen mot VM-gullvinner Finland.

Husker du 2011-VM? Tollefsen: Ingenting slår å slå Sverige

ET PAR «FEIL»: Ishockeylandslaget gjør seg torsdag formiddag klar for lagbilde i CC Amfi foran 4-nasjonersturneringen, uten sykdomsplagede Lars Haugen og tidligere lagkaptein Ole-Kristian Tollefsen. Foto: Øystein Jarlsbo

– Vi går glipp av to veldig markante spillere i OL. Vi skulle gjerne hatt dem med, understreker Lars Haugen.

New York Rangers' Mats Zuccarello (30) uteblir fordi NHL har sagt nei til OL-deltagelse. Keeper-Haugen ser ofte Ole-Kristian Tollefsen i garderobegangene og til Färjestad-lunsjen i Karlstad, men samvær på isen er utelukket.

– Jeg tror han har lært seg å leve med det. Det virker som om han er kommet over den verste (mentale) smellen. Han er seg selv, men litt mer dempet. Jeg tror han er ganske lei av å bli spurt om hvordan det går. Han kan føle seg seg kjempepigg, for så neste dag plutselig ikke å være det, forklarer Lars Haugen.

Reddet med hodet

Bakgrunn (VG+): Tollefsens tidligere landslagskamerat: Må leve med hodesmertene

Norges landslagskeeper vedgår at det er et paradoks at utespillerne i ishockey er mest utsatt for hjernerystelser. Keeperne, som ser puckene komme susende mot seg i 150 kilometer i timen, pådrar seg det i mindre grad.

– Jeg har hatt én hjernerystelse. Det var som følge av et skudd, forteller Lars Haugen.

Nylig reddet han et skudd i den svenske toppserien SHL med pannebrasken. Da ble gitteret han har foran ansiktet knust.