Kan bli Norges Thoresen-redning: Ishockey-Russland ber Putin om OL-ja

Sjansen for at Patrick Thoresen (34) får spille for Norge i Pyeongchang er antakelig styrket etter oppfordringen fra Russlands ishockeylandslag til president Vladimir Putin om å gi dem OL-klarsignal.

Landslagssjef Petter Thoresens (56) sønn, Patrick Thoresen, har i mange år vært en svært viktig spiller for ishockeylandslaget. Det er han fortsatt, ikke minst etter at NHL for første gang siden 1998 sa nei til OL-deltagelse og Mats Zuccarello (30) i New York Rangers ble uaktuell for spill i Pyeongchang om to måneder.

Bakgrunn: Landslagssjefen er forberedt på at Patrick Thoresen ikke kan spille OL

Patrick Thoresen (34)

Familie: Far til Mathilde og Fabian. Gift med Monica Thoresen. Nåværende klubb: SKA St. Petersburg. Tidligere klubber: Storhamar Dragons, Moncton Wildcats, Baie-Comeau Drakkar, Mörrums GoIS, Djurgården IF (to perioder), Edmonton Oilers, Philadelphia Flyers, HC Lugano, Salavat Julajev, SKA St. Petersburg, og ZSC Lions. Utvalgte meritter: Spilleren med flest poeng i norsk landslagshistorie. To ganger vinner av Gagarin Cup i Russland (2011 med Salavat Julajev og 2015 med SKA St. Petersburg). Første utlending til å sanke 250 poeng i KHL. Norgesmester med Storhamar i 2000. Tatt ut på VMs beste lag i 2012. Årets lagspiller på Idrettsgallaen i 2013.

For en uke siden gjorde imidlertid Patrick Thoresen comeback for SKA St. Petersburg (spiller borte mot Ak Bars i ettermiddag) i KHL. Dimitri Tsjernysjenko, president for KHL, har tidligere truet med å nekte spillere fra den Russland-baserte ligaen å spille for sine respektive nasjoner i OL – hvis det som nå har skjedd skulle skje:

Russiske utøvere må delta som «nøytrale» etter avsløringene om statsstyrt doping i Russland.

Gjør Dimitri Tsjernysjenko alvor av trusselen, vil OL-turneringen i ishockey for herrer bli spilt uten Russland. Flere andre nasjoner vil også bli sterkt svekket. Sverige landslag i Moskva-turneringen Channel One Cup neste uke består av 12 spillere fra KHL, mens enda flere i Canadas tropp er hentet fra KHL.

Det er verd å merke seg at Norge torsdag neste uke møter Russland, også det laget med spillere fra KHL, i sin første kamp i firenasjonersturneringen.

Nå har imidlertid Russlands landslag, med KHL-spillere (15 fra Thoresens St. Petersburg), som skal spille Moskva-turneringen ifølge sports.ru skrevet brev til Russlands president Vladimir Putin. Der ber de Putin, som etter alt å dømme er veldig opptatt av (russisk) ishockey, om å la dem få lov til å spille OL.

En av Russlands største stjernespillere, Patrick Thoresens lagkamerat Ilja Kovaltsjuk, har tidligere uttalt at Russland lag «må» til OL, selv om det må spille under nøytralt flagg.

– En boikott kommer ikke til å fungere. Nekte å delta er det samme som å gi etter for det politiske presset, sier han til nyhetsbyrået AP.

Kovaltsjuk ble tirsdag tatt ut til Russlands «foreløpige» OL-lag.

Russland har ikke vunnet OL-gull etter at alle spillere fra NHL kunne være med (1998). Det internasjonale ishockeyforbundets (IIHF) president Rene Fasel (Sveits) uttalte for en uke siden at IIHF er imot kollektiv «straff» som urettferdig vil ramme mange russiske utøvere som ikke har hatt noe med doping å gjøre.

Leste du denne? Hamar-helt beklager russisk astma-utspill

I og med at KHL, i motsetning til NHL, er medlem av det internasjonale ishockeyforbundet, har spillerne i den Russland-baserte ligaen vært gjenstand for angivelig intensivert dopingtesting.

Det er ventet at Vladimir Putin vil komme med en uttalelse og beslutning hvor vidt russiske utøvere vil delta i Pyeongchang-OL 9. til 25. februar.