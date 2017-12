LILLEHAMMER/OSLO (VG) Mens Marit Bjørgen (37) slet, vant Charlotte Kalla (30) etter en herlig duell mot Hedi Weng (26).

Kalla benyttet nært nøyaktig samme taktikk som hun gjorde da hun satte Marit Bjørgen på plass i Kuusamo.

– Jeg visste ikke hva Heidi følte i den bakken, for hun virket sterkt. Jeg krysset bare fingrene for at hun ikke hadde så mye energi som meg, sier en smilende Kalla i intervju med arrangøren.

Svensken ønsker ikke å gjøre opp om seieren på oppløpet, men har en langspurt det lukter svidd av. Etter å ha gått side om side med Heidi Weng i 13,5 kilometer, klinket Kalla til i den lengste motbakken.

Dermed vant hun 15 kilometer med skibytte på Lillehammer, 19,7 sekunder foran Heidi Weng på andreplass som jublet av glede før målpassering.

I tillegg imponerte Ragnhild Haga stort med en tredjeplass. Hun var 43,6 sekunder bak Kalla.

Heidi Weng og Charlotte Kalla fikk en luke til konkurrentene tidlig, og økte avstanden ned til resten av konkurrenten for hver motbakke som skulle forseres.

– Ikke vanlig å se Marit så sliten

Bak slet Marit Bjørgen. Hun hadde en tung dag på lørdagens sprint. Allerede tidlig på klassiskdelen av 15-kilometeren så Bjørgen tung ut. Teknikken stemte ikke, det glapp i motbakkene og blikket var festet i snøen rett foran skituppene.

– Det er ikke vanlig å se Marit så sliten. Dette er det flere år siden vi har sett, sa Fredrik Aukland, langrennsekspert for NRK, underveis i løpet.

– Litt tungt, men det er samme som i fjor da jeg var her. Litt for mye glipp på klassisken, men det kommer seg utover løpet. Jeg er godt fornøyd med fjerdeplass, Charlotte og Heidi var sterke i dag, sier Bjørgen til NRK etter løpet.

Hun gikk ifra Jessica Diggins på slutten og ble til slutt nummer fire, 54,3 sekunder bak Kalla.

Bjørgen snakket om at hun kanskje må bli litt mindre snill etter sprint-exiten i går:

Haga imponerte

Midtveis på klassiskdelen hadde Kalla og Weng en luke på over 20 sekunder.

Da fristilsdelen begynte, stakk Ragnhild Haga fra gruppen med Marit Bjørgen, Teresa Stadlober, Jessica Diggins og Krista Pärmäkoski.

Haga tok dermed sin tredje individuelle pallplass i verdenscup-sammenheng, samt den andre på to helger etter superløpet på jaktstarten forrige helg.