RUKA/OSLO (VG) Marit Bjørgen (37) hadde lite å svare med da Charlotte Kalla (30) rykket i motbakken i Ruka.

– Det er 1–0 til Kalla over Bjørgen denne sesongen, slår NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland fast etter at svensken slo Bjørgen i mini-touren i Ruka.

De to rivalene samarbeidet lenge på søndagens jaktstart, men i siste motbakke giret Kalla om og satte inn et rykk som Bjørgen ikke greide å svare på.

PALLEN: Charlotte Kalla (i midten) var sterkest, mens Marit Bjørgen (til venstre) ble nummer to og Ragnhild Haga (til høyre) nummer tre. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Jeg tenkte at hvis jeg følte meg bra, ville jeg forsøke å rykke siste gang opp den store bakken. Jeg så bare fremover og visste ikke om jeg fikk en luke, men treneren min sa jeg hadde seks sekunder, forteller svensken til FIS' offisielle intervjuer i målområdet.

– Jeg forsøkte å bite sammen tennene og være med, men hun var hvassere i dag, sier Bjørgen til NRK.

Haga skimtet avgjørelsen

Etter første verdenscuphelg, hvor de to rivalene har slått hveranrde én gang hver, mener Bjørgen det er lite som skiller henne og Kalla.

– Jeg gikk et bra løp i går og slo Kalla da. I dag slår hun meg. Det er litt etter hvem som har dagsformen og er piggest der og da, vurderer hun overfor NRK.

Ragnhild Haga, som ble best av resten, skimtet så vidt tetduoen foran seg opp den siste motbakken.

– Kalla så mye sprekere ut enn Marit. Jeg tenkte det var kjedelig for oss, men det er bra de bytter på litt, så det ikke er de samme som vinner hver gang, sier Haga til VG.

Etter å ha gått fra alle på lørdagens 15 kilometer, tok Marit Bjørgen igjen det tapte i tour-sammendraget etter fredagens smørebom på sprinten.

Dermed gikk hun ut i ryggen på Charlotte Kalla på søndagens 10 kilometer jaktstart. De to rivalene hadde på forhånd pønsket ut en samarbeidsplan, men to kilometer før slutt var samarbeidet over.

Ingen raskere enn Haga

Bak Kalla og Bjørgen kom Stina Nilsson, som tidlig fikk følge av Ingvild Flugstad Østberg og Natalia Nepryaeva. Men ingen av dem skulle nå opp på pallen, bak sprengskøytet Nannestad-ekspressen Haga med støtte fra Heidi Weng.

Selv om Kalla var først i mål og vant Ruka-touren, gikk ingen løpere raskere enn Haga, som tok tredjeplassen foran Weng.

– Jeg hadde ikke forventet noen pallplass i helgen. Jeg følte meg virkelig ikke trygg på at jeg skulle avgjøre i den gruppen på slutten, sier Haga til NRK.

Med beste tid sikret Haga sin første individuelle verdenscupseier, og en tredjeplass både på jaktstarten og i mini-touren sammenlagt.

Resultater 10 kilometer jaktstart, Ruka:

1. Kalla 25:50,1

2. Bjørgen +9,7

3. Haga +33,9

4. Weng +38,0

5. Flugstad Østberg +40,2

6. Stadlober +41

7. Nilsson +46,7

8. Nepryaeva +1:10,1

9. Ingemarsdotter +1:10,1

10. Bjørnsen +1:18,0

11. Harsem +1:30,3

....

16. Eide +1:51,3

21. Falla +2:14,3

31. Slind +2:45,9

33: Tiril Udnes Weng +2:58,00

51: Svendsen +3:54,5

Raskeste langrennstider:

1. Ragnhild Haga 25:41,8

2. Heidi Weng +4,5

3. Charlotte Kalla +8,3

4. Teresa Stadlober +9,1

5. Marit Bjørgen + 15,4