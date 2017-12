Juskov slo verdensrekorden med 0,02 sekund - norsk konkurrent håper han ikke blir å se i OL

Denis Juskov (28) slettet lørdag Shani Davis' verdensrekord på 1500 meter. Hvis Espen Aarnes Hvammen (29) får det som han vi, får ikke russeren gå OL.

I 2009 satte Shani Davis (35) er nær umulig verdensrekord på 1500 meter, da han gikk på 1.41,4.

Åtte og et halvt år senere måtte han se rekorden ryke, da russiske Denis Juskov snek seg 0,02 sekunder raskere i mål samme sted - på rekordisen i Salt Lake City.

I par med Joey Mantia lå han bak verdensrekordskjema, men med en sterk avslutning kom han seg i mål på 1.41,02.

Selv om han nå er verdens raskeste på distansen, er det ikke sikkert at Juskov får gå OL senere i vinter.

28-åringen ble som 19-åring utestengt i fire år etter å ha testet positivt for maihuana.

Den norske løperen Espen Aarnes Hvammen (29) er klar på at han i alle fall mener at verdensrekordholderen ikke bør få OL-billett.

– Ja, jeg mener at både Pavel Kulisjnikov og Denis Juskov bør nektes deltagelse fordi de allerede har «anti doping rule violations». Det vil si at de er tidligere domfelt i dopingsaker, sa han til VG tidligere i uken.

Dahl Johansson fortsatte oppturen

BESTE NORDMANN: Allan Dahl Johansson (til venstre) er kun 19 år, men lukter allerede på toppplasseringer i seniorklassen. Her sammen med Sverre Lunde Pedersen i Stavanger tidligere i sesongen. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Allan Dahl Johansson ble beste nordmann da han gikk et nytt sterkt løp på det nordamerikanske kontinent og igjen ble nummer seks, 2,28 bak Juskov.

– Det blir ikke norgesrekord og ikke ny juniorverdensrekord, men det er nok et strålende løp, sa NRK-kommentator Carl Andras Wold.

Denne uken har Norges nye stjerneskudd satt to juniorverdensrekorder.

Først satte 19-åringen rekord på 1500 meter med 1.43,13, før han på verdens raskeste is i Salt Lake City fredag også tok juniorverdensrekorden på 3000 meter med 3.41,19.

Dahl Johansson stilte lørdag med glattbarbert hode - som straff for å ha gått for fort på trening.

Sverre Lunde Pedersen (25) ble nummer ni, Håvard Bøkko (30) nummer tolv og Sindre Henriksen (25) nummer 17.

Ida Njåtun (26) ble nummer ti på kvinnenes 1500 meter. Hun gikk i mål på 1.54,91, og var 3,42 bak vinneren Miho Takagi.

Norsk rekord for Lorentzen

Tidligere lørdag kveld ble Hege Bøkko (26) igjen nummer 14 på 500 meter for kvinner, mens Håvard Holmefjord Lorentzen (25) tok 12.-plass i herreklassen.

Det til tross for at han forbedret sin egen norske rekord med to hundredelssekunder, da han gikk inn på 34,41.

Nao Kodaira var igjen best i kvinneklassen, mens russiske Ruslan Murasjov var raskest på 500 meter av herrene.

