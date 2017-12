Denis Juskov (28) slettet lørdag Shani Davis' åtte år gamle verdensrekord på 1500 meter. Norges landslagstrener tror Allan Dahl Johansson (19) kan gå enda raskere i fremtiden.

I 2009 satte Shani Davis (35) er nær umulig verdensrekord på 1500 meter, da han gikk på 1.41,04.

Åtte og et halvt år senere måtte han se rekorden ryke, da russiske Denis Juskov snek seg 0,02 sekunder raskere i mål samme sted - på rekordisen i Salt Lake City.

I par med Joey Mantia lå han bak verdensrekordskjema, men med en sterk avslutning kom han seg i mål på 1.41,02.

Tidligerere utestengte Juskov er uønsket i OL av norske Espen Aarnes Hvammen: – Bør nektes deltagelse.

Norges landslagstrener Sondre Skarli sier at ingen egentlig har skjønt hvordan det skulle gå an å slå Davis' rekord.

– Den har vært så uoppnåelig. Det var et fantastisk løp vi så her i dag, og et fantastisk løp vi så her for åtte år siden, sier han til VG på telefon fra USA.

Han tror ikke Juskovs rekord blir stående like lenge som Davis'. Og kanskje kan den om noen år slås av en nordmann, håper Skarli.

Tror Dahl Johansson kan yppe seg

BESTE NORDMANN: Allan Dahl Johansson (til venstre) er kun 19 år, men lukter allerede på toppplasseringer i seniorklassen. Her sammen med Sverre Lunde Pedersen i Stavanger tidligere i sesongen. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

For mens russeren stjal overskriftene, er Norges nye stjerneskudd Allan Dahl Johansson (19) i ferd med å stabilisere seg i verdenstoppen på 1500 meter.

Denne siste uken har han satt to juniorverdensrekorder.

Forrige helg satte han rekord på 1500 meter med 1.43,13 i Calgary, før han fredag også tok juniorverdensrekorden på 3000 meter med 3.41,19.

Dahl Johansson stilte lørdag med glattbarbert hode - som straff for å ha gått for fort på trening.

Lørdag greide han ikke å følge opp egen rekord på 1500 meter, men med sjetteplass og 1.43,30 befester han posisjonen som verdens beste junior på distansen.

Om utviklingen fortsetter, kan det kanskje bli Dahl Johansson som i fremtiden vil slå Juskovs rekord.

– Denne rekorden kan bli slått. Og vi har en ung løper i Allan som om noen år kan yppe seg mot den. Han har noen kvaliteter som er så ekstreme, så han er en som kan slå den om noen år, sier Skarli.

Norsk rekord for Lorentzen

Sverre Lunde Pedersen (25) ble nummer ni på lørdagens 1500 meter, Håvard Bøkko (30) nummer tolv og Sindre Henriksen (25) nummer 17.

Ida Njåtun (26) ble nummer ti på kvinnenes 1500 meter. Hun gikk i mål på 1.54,91, og var 3,42 bak vinneren Miho Takagi.

Tidligere lørdag kveld ble Hege Bøkko (26) igjen nummer 14 på 500 meter for kvinner, mens Håvard Holmefjord Lorentzen (25) tok 12.-plass i herreklassen.

Det til tross for at han forbedret sin egen norske rekord med to hundredelssekunder, da han gikk inn på 34,41.

Nao Kodaira var igjen best i kvinneklassen, mens russiske Ruslan Murasjov var raskest på 500 meter av herrene.